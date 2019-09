Consiglio comunale Pisa, Gennai confermato presidente

Il Consiglio Comunale ha discusso questo pomeriggio la mozione di sfiducia nei confronti del presidente dell’assemblea cittadina, Alessandro Gennai, presentata da Pd, M5S e Diritti in Comune. Dopo un ampio dibattito si è svolta la votazione a scrutinio segreto il cui risultato è stato di 21 voti contrari alla mozione e 10 favorevoli. I lavori sulla discussione della mozione sono stati presieduti dal vicepresidente vicario Benedetta Di Gaddo. Il presidente Gennai non ha partecipato alla votazione. Alla ripresa dei lavori Alessandro Gennai ha preso il suo posto di presidente del Consiglio Comunale rilasciando una breve dichiarazione.

«Mi preme di ringraziarvi per la fiducia nuovamente accordatami, segno di stima profonda e sincera - ha detto Gennai -. Ci tengo a ringraziare soprattutto i presentatori della mozione di sfiducia poiché hanno incentivato una riflessione che stavo già maturando circa le modalità di conduzione dei lavori in quest’aula che saranno improntati al massimo rigore e all’applicazione più ferrea del regolamento, unica bussola per la guida dei lavori del Consiglio Comunale».

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa

