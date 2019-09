Consiglio comunale straordinario, ecco di cosa si discuterà

Consiglio Comunale straordinario del 27 Settembre 2019 alle ore 18,30 in prima convocazione ed alle ore 19,00 in seconda presso la Saletta delle riunioni situata in Via 2 Giugno n. 48. Il consiglio sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Certaldo http://www.youtube.com/user/ComunediCertaldo

Ordine del Giorno

VERBALI PRECEDENTI SEDUTE

1) VERBALE SEDUTA DEL 25.07.2019 – Lettura ed approvazione.

(Ai sensi dell’art. 36, comma 5, del Regolamento per il funzionamento del C.C. si comunica che i suddetti verbali sono a disposizione per la visione presso la Segreteria).

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

2) RENDICONTO DI GESTIONE 2018 – Approvazione stato patrimoniale consolidato conto economico consolidato e relazione sulla gestione consolidata comprendente la nota integrativa.

3) BILANCIO PREVENTIVO 2019/2021 – Variazioni.

4) LITI – Ricorso avverso il Tribunale Amministrativo Regionale Toscana causa Ruggeri Del Dotto Savignano – Esito sfavorevole – Riconoscimento debito fuori bilancio.

ORDINI DEL GIORNO – MOZIONI

5) CONSIGLIO COMUNALE – Situazione biglietteria stazione ferroviaria – Esame mozione presentata dalle Commissioni consiliari “Servizi pubblici locali” e “Viabilità”.

INTERROGAZIONI

6) CONSIGLIO COMUNALE – Formelle di Augusto Passaglia – Esame interrogazione presentata dal consigliere Nencini (Lega – Salvini Certaldo).

7) CONSIGLIO COMUNALE – Studio e realizzazione attuale Piano Viabilità – Esame interrogazione presentata dal capogruppo consigliere Baldini (Lega – Salvini Certaldo).

8) CONSIGLIO COMUNALE – Frana Via Lucardese Km. 6 SP 79 – Esame interrogazione presentata dal capogruppo consigliere Baldini (Lega – Salvini Certaldo).

9) CONSIGLIO COMUNALE – Manutenzione SR 429 tratto Certaldo/Poggibonsi – Esame interrogazione presentata dal capogruppo consigliere Baldini (Lega – Salvini Certaldo).

10) CONSIGLIO COMUNALE – Installazione cartellonistica verticale di indicazione per Certaldo – Esame interrogazione presentata dal consigliere Palazzo (Lega – Salvini Certaldo).

11) CONSIGLIO COMUNALE – Ripetute infrazioni lungo la Costa Vecchia – Esame interrogazione presentata dal consigliere Palazzo (Lega – Salvini Certaldo).

12) CONSIGLIO COMUNALE – Disagi funicolare – Esame interrogazione presentata dal consigliere Palazzo (Lega – Salvini Certaldo).

13) CONSIGLIO COMUNALE – Ondata di maltempo del 27 Luglio 2019 – Esame interrogazione presentata dal capogruppo consigliere Baldini (Lega – Salvini Certaldo).

COMUNICAZIONI

14) COMUNICAZIONI DEL SINDACO.

15) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

