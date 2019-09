Contributo Regionale per le scuole Galilei e Fucini di Cascina

Altro successo per l’amministrazione di Cascina con l’ottenimento di un contributo Regionale per il miglioramento della sicurezza sismica del patrimonio edilizio esistente. Soddisfatto il Sindaco reggente Dario Rollo, che dichiara: “Davvero un ottimo risultato! Non solo per il punteggio massimo ottenuto dai progetti sugli edifici per i quali è stata presentata la domanda, ma soprattutto per la capacità , attraverso la collaborazione e l’impegno degli uffici tecnici preposti, di raggiungere gli obiettivi a vantaggio della comunità che questa amministrazione sempre si pone. Le scuole primarie Galilei e Fucini potranno, attraverso questo finanziamento Regionale, prevenire il rischio sismico e ridurre i possibili effetti, attraverso le indagini per la valutazione delle condizioni di vulnerabilità che verranno effettuate sull’edificio. Con decreto regionale n.13981 del 20 agosto – prosegue Roberto Sbragia, assessore con delega all’edilizia pubblica - è stata approvata la graduatoria degli edifici ammessi a contributo, e noi vi siamo rientrati con entrambe le scuole proposte a cui è stato assegnato il massimo punteggio, 16.000€ per ciascuna scuola. Siamo risultati al n. 49 e n. 53 della graduatoria su 184 richieste, di cui 32 sono state addirittura escluse. Delle 152 richieste ammesse a finanziamento, solo 70 sono state finanziate in base al punteggio. Un ulteriore finanziamento che si aggiunge ai tanti ottenuti in questi anni dall’amministrazione di Cascina. Basti pensare ai finanziamenti dell'efficientamento energetico di sei scuole e due palazzi comunali per interventi di quasi 3 milioni di euro, della pista ciclabile lungo l'Arno per 1,4 milioni, così come le centinaia di migliaia di euro per lavori di sicurezza stradale. Importanti risorse da spendere a servizio dei cittadini.

