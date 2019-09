Festival della Salute, anche i professionisti Aou Senese a Montecatini

Convegni, talk show, educational, tavole rotonde e confronti pubblici, ma anche screening e consulenze gratuite su corretti stili di vita, alimentazione, sport e movimento, oltre che su patologie cardiologiche, metaboliche ed endocrinologiche. Questi sono solo alcuni dei temi al centro del Festival della Salute, in programma a Montecatini Terme, alle Terme Tettuccio, da venerdì 27 a domenica 29 settembre. Presenti all’iniziativa, giunta alla sua 12esima edizione, anche i professionisti dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese con i loro studi e la presentazione delle loro attività assistenziali effettuate al policlinico Santa Maria alle Scotte.

In particolare, il professor Andrea Fagiolini, direttore del dipartimento di Salute mentale e degli Organi di senso e della UOC Psichiatria dell’Aou Senese, relazionerà su “Utilità e danno deli psicofarmaci”, nella tavola rotonda in programma sabato 28 settembre alle ore 11.30.

Sempre sabato 28 settembre, alle ore 11.15 nella sala Loggiato Nencini, la dottoressa Alessia Covre, biologa del CIO (Centro di Immuno-Oncologia) dell’Aou Senese diretto dal professor Michele Maio, parlerà degli ultimi sviluppi clinici, di sperimentazioni e ricerche scientifiche in ambito di immunoterapia dei tumori.

Doppio appuntamento in programma domenica 29 settembre: alle 11, nella sala Loggiato Nencini delle Terme Cappuccio, il dottor Flavio D’Ascenzi parlerà del “Cuore sportivo”, portando al centro dell’incontro i recenti studi sull’apparato cardiocircolatorio degli atleti condotti insieme al professor Sergio Mondillo, direttore della Diagnostica cardiovascolare dell’Aou Senese.

Infine, alle ore 16 nella Sala Regina, la dottoressa Barbara Paolini, medico dietologo della UOSA Dietetica e Nutrizione Clinica dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese e presidente toscana dell’Associazione italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica (ADI), relazionerà il pubblico su “Allergie e intolleranze alimentari, test di diagnosi, diete e mode: come avere certezze”.

Fonte: Aou Senese

Tutte le notizie di Siena