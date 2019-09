Nominati i nuovi Organi e il Presidente della Fondazione Cr San Miniato

Il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato nella seduta di insediamento ha nominato Presidente, per il quadriennio 2019-2023, il Comm. Antonio Guicciardini Salini, nato a Pontedera il 12/07/1957. Residente a Montopoli in Val d’Arno. Diploma di Perito antiquario alla Scuola d’Arte e Restauro di Firenze. Ha svolto la professione di antiquario. Fondatore dell’Associazione Culturale “Arco di Castruccio” di Montopoli in Val d’Arno. Ha ricoperto la carica di Vice Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato dal 2006 al 2011, poi di Presidente dal 2011 al 2015. Socio della Fondazione dal 2002.

Sono stati altresì nominati membri del Comitato di Gestione:

Dott. Stefano Ghilardi, nato a Pisa il 09/11/1949. Residente a Pisa. Laureato in Scienze Politiche. Dipendente bancario, titolare di filiale per dieci anni, ora in quiescenza. È stato membro del CdA del Teatro Verdi di Pisa, Consigliere regionale del Movimento Cristiano Lavoratori e Presidente del Conservatorio Santa Marta di Montopoli dal 2004 al 2016. Consigliere di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato dal 2015 al 2019. Socio della Fondazione dal 2012.

Rag. Alessandro Nacci, nato a Empoli il 21/02/1958. Residente a San Miniato. Diploma di Ragioniere. Esercita l’attività professionale di Ragioniere Commercialista. Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e dei Revisori Contabili. Ricopre e ha ricoperto la carica di Presidente o di Sindaco effettivo/supplente in collegi sindacali di enti locali, di società, in particolare Presidente del Collegio Sindacale della Fondazione Teatro Metastasio di Prato dal 2007 al 2011. È stato Presidente dell’Associazione “Porte aperte ONLUS” operante nel campo del sociale. Già Presidente del Collegio Sindacale della Fondazione CRSM dal 2005 al 2015. Socio della Fondazione CRSM dal 2008.

Ing. Piero Ulivieri, nato a Montopoli in Val d’Arno il 19/03/1957. Residente a Montopoli in Val d’Arno. Laureato in Ingegneria Civile. Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa. Svolge la professione di Ingegnere, occupandosi prevalentemente di progettazione ambientale (depurazione acque, trattamento rifiuti solidi urbani e industriali, impianti fonti rinnovabili). Socio della Fondazione CRSM dal 2009.

Avv. Giovanni Urti nato a San Miniato il 04/02/1969. Residente a San Miniato. Laureato in Giurisprudenza. Dal 2002 è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Pisa e svolge la professione di avvocato civilista e penalista in San Miniato. Ha ricoperto la carica di Consigliere di Amministrazione della Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A. dal 2011 al 2017. Socio della Fondazione dal 2011.

E membri del Collegio dei Revisori: Dott. Invano Parentini (Presidente), nato a San Miniato l’11/03/1945. Residente a Santa Croce sull’Arno. Laureato in Economia e Commercio. Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e dei Revisori Contabili. Esercita l’attività professionale di Dottore Commercialista. Curatore e Commissario Giudiziario presso il Tribunale di Pisa. Presidente del Collegio Sindacale della Fondazione CRSM dal 2015 ad oggi. Socio della Fondazione CRSM dal 2009.

Rag. Luciano Benvenuti, nato a Fucecchio il 15/01/1952. Residente a Santa Croce sull’Arno. Diploma di Ragioniere. Esercita l’attività professionale di Ragioniere Commercialista. Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e dei Revisori Contabili. Ricopre e ha ricoperto la carica di Presidente o di Sindaco effettivo/supplente in collegi sindacali di varie società, in particolare, Presidente del Collegio Sindacale di Fiducia S.p.A. dal 2007 al 2015, Sindaco effettivo di Grifoni CRSM S.p.A. dal 20/02/2018 al 30/09/2018, Presidente del Collegio Sindacale della Fondazione Centro Studi Sulla Civiltà del Tardo Medio Evo dal 2018 ad oggi. Socio della Fondazione CRSM dal 2009.

Rag. Fabio Nacci, nato a San Miniato il 29/09/1953. Residente a San Miniato. Diploma di Ragioniere. Esercita l’attività professionale di Ragioniere Commercialista. Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e dei Revisori Contabili. Ha ricoperto la carica di Presidente o di Sindaco effettivo/supplente in collegi sindacali di enti locali e di società. Ha ricoperto la carica di Governatore della Venerabile Arciconfraternita di Misericordia di San Miniato dal 2008 al 2017. Svolge la funzione di Coordinatore delle Misericordie della ex Usl 11 dal 2014 ad oggi. È membro del Consiglio direttivo della Federazione delle Misericordie toscane dal 2015 ad oggi. Socio della Fondazione CRSM dal 2019.

Fonte: Fondazione CRSM

