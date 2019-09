Gara di lettura alla biblioteca di Empoli, ecco i giovani vincitori

Numeri che sono andati oltre ogni previsione: la gara di lettura del concorso ‘La lettura non va in vacanza’ ha visto 29 partecipanti e più di 380 libri letti. Dimostrano la grande passione per la cultura, accompagnata dall’amore per la lettura dei più piccoli. Ieri pomeriggio, lunedì 23 settembre 2019, si è svolta la premiazione nella suggestiva cornice del Cenacolo degli Agostiniani, con l’assessore alla cultura del Comune di Empoli, Giulia Terreni, che ha consegnato i premi ai vincitori/trici della competizione a colpi di pagine di libri, iniziativa di promozione del libro e della lettura organizzata dalla biblioteca comunale ‘Renato Fucini’.

LE VINCITRICI ed I MIGLIORI RECENSORI

Per la categoria età 7 – 9 anni:

1a classificata Elena Magherini

2a classificata Ada Bertini

3a classificata Aurora Lanini

Miglior recensore per questa categoria Diego Rotunno

Per la categoria età 10 – 12 anni:

1a classificata Adele Bosco

2a classificata Nora Lenzi

3a classificata Miriam Peruzzi

Miglior recensore di questa categoria Tommaso Martelli

COME SI È SVOLTO IL CONCORSO – La lettura non va in vacanza

Da metà giugno a metà settembre i piccoli lettori, ogni volta che hanno preso in prestito un libro in biblioteca o acquistato un libro in libreria, hanno ricevuto un segnalibro colorato, sul quale, al termine della lettura, potevano scrivere una breve recensione per consigliare o sconsigliare il libro agli altri lettori.

Il segnalibro, riconsegnato in biblioteca, diventava l’anello della catena di lettura di ogni bambino, che si allungava e colorava sempre di più. Tutte le catene sono state appese per il periodo estivo in biblioteca vicino alla Sezione Ragazzi. Inoltre ogni volta che un bambino allungava la catena aveva diritto alla pesca di un segnalibro: nella busta di tutti questi segnalibri si nascondeva un unico segnalibro speciale, che lunedì premierà il lettore più fortunato!

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

