Gipi e le sue ‘Storie d’artista’ alla libreria Todo Modo

Appuntamento da non perdere, sabato 28 settembre (ore 18) alla Libreria Todo Modo di Firenze (via dei Fossi 15 rosso), con la voce di un grande autore

contemporaneo, per la presentazione del volume Gipi. Storie d’artista, Felici Editore.

Gipi, al secolo Gian Alfonso Pacinotti, dialogherà con il curatore del volume Giorgio Bacci, professore di Storia dell’arte contemporanea presso l’Università

degli Studi di Firenze, e con il giornalista de La Repubblica Gianluca Monastra.

Fumettista, scrittore, illustratore, regista, Gipi, nato a Pisa nel 1963, è oggi tra i maggiori talenti della scena culturale italiana, pluripremiato in diversi concorsi

letterari e artistici di caratura internazionale. Sfogliando i suoi libri, a colpire il lettore sono prima di tutto la qualità grafica e la capacità narrativa dell’artista, capace di sviluppare un’ampia e delicata tastiera stilistica: dall’acquerello al gesso, dalla matita al pennarello, dall’olio all’acrilico, impiegando formati e supporti diversi. L’osservazione del dato realistico si trasfigura in riflessione interiore e la narrazione, anche quando è autobiografica (La mia vita disegnata male o S.), si distende in una profonda meditazione sulla fragile attualità di certa periferia urbana.

Il volume, realizzato in occasione della mostra attualmente in corso a Palazzo Blu di Pisa, attraverso un’ampia selezione di tavole originali tratte da alcuni dei

maggiori successi di Gipi (Esterno notte, La terra dei figli, Unastoria, Appunti per una storia di guerra), permette di entrare nel mondo creativo dell’autore per

esplorarne non solo l’abilità creativa, ma anche la capacità artistica e narrativa, in un susseguirsi appassionante di tecniche e stili differenti. Il libro si avvale di

un’introduzione critica di Giorgio Bacci, curatore del volume e della mostra, e di un’intervista a Gipi che guida il lettore alla scoperta della sua arte.

La mostra ‘Gipi. Storie d’artista’ sarà visitabile a Palazzo Blu a Pisa fino a domenica 13 ottobre. Un’occasione da non perdere per gli appassionati di graphic

novel e di grafica d’artista. L'incontro è organizzato da libreria Todo Modo, Felici Editore e Palazzo Blu, in collaborazione con Cristina Tosto.

