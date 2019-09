Guasto sulla rete a Peccioli, prosegue interruzione idrica

In relazione all’intervento di riparazione del guasto sulla rete di distribuzione nel Comune di Peccioli, in corso oggi, martedì 24 settembre, Acque SpA comunica che a causa di alcune problematiche di natura tecnica, sorte nella fase conclusiva delle attività, si rende necessario prolungare i tempi di lavoro e posticipare il ritorno al regolare servizio per la mezzanotte.

Prosegue quindi l’interruzione idrica a Legoli, Ghizzano, Libbiano e Cedri.

Per tutta la durata dei lavori rimarrà a disposizione il punto di approvvigionamento alternativo mediante autobotte presso il parcheggio di via Mercantino.

Il ripristino del servizio sarà accompagnato da fenomeni d’intorbidamento dell’acqua destinati a scomparire in breve tempo.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389

Fonte: Acque SpA

