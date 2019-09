IF2019: a Pisa innovazione digitale, cittadini e informazione

L'innovazione digitale può aiutare la democrazia e la partecipazione dei cittadini alle scelte delle istituzioni, così come influenzare informazione, ricerca e molti altri campi. Se ne parlerà nelle tredici are tematiche dell'internet festival di Pisa, che dal 10 al 13 ottobre torna ad animare la città.

L'evento, il più ‘antico' e più importante d'Italia nel suo genere, giunto alla nona edizione e promosso dalla Regione Toscana assieme ad altri partner – filo conduttore di quest'anno ‘le regole del gioco' - è stato presentato a Milano. E sull'importanza della rete per accrescere il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini si sofferma in particolare l'assessore alla presidenza della Toscana Vittorio Bugli.

"La rete - dice –, e già lo stiamo sperimentando, può essere un potente strumento per avvicinare i cittadini alle istituzioni. Il tema ci vede dunque particolarmente interessati, anche perché la Toscana è stata la prima e per molto tempo l'unica Regione in Italia a dotarsi, dal 2007, di una propria legge per coinvolgere i cittadini nelle scelte delle istituzioni. Un tema moderno ma anche antico, visto che in Toscana da parecchio tempo, prima anche di farlo con una legge, abbiamo imparato a costruire sulla partecipazione numerosi progetti e politiche".

L'Internet festival di Pisa, dove esattamente cinquant'anni fa è nato il primo corso di studi universitari dedicato alle scienze dell'informazione e dell'informatica, vuole raccontare il futuro: forme di futuro naturalmente da governare, come sottolinea anche l'assessore Pesciatini del comune di Pisa, per porre al centro persona e dignità umana. Si parlerà di innovazione tecnologica e sfide ambientali. "La Regione, che l'anno scorso ha lanciato il progetto Arcipelago Pulito coinvolgendo i pescatori nella pulizia dei mari e questa estate Spiagge Pulite con i balneari – spiega l'assessore Bugli-, organizza un'intera giornata dedicata alla difesa dell'ambiente e all'aiuto che la tecnologia (e i cittadini) possono offrire nel ridurre la dispersione ad esempio della plastica" (leggi l'articolo). Alla Loggia dei Banchi Legambiente allestirà la "Bolla + 2 gradi", che ricrea al proprio interno il clima in cui rischiamo in un futuro non troppo lontano di vivere, se non cambieremo molte delle nostre abitudini. Si parlerà anche di economia circolare.

Sarà un festival come sempre diffuso, che aiuta a mettere in evidenza anche la bellezza e la particolarità della città di Pisa, rivolto a chi sulla rete già naviga, ai bambini anche ma pure a chi vuole scoprire la rete, vuole sapere come sta cambiando e dove tende: saranno Registro.it e il Post a portare per due giorni sul palco delle Officine Garibaldi una sorta di quotidiano dal vivo con flash, interviste e approfondimenti sulla rivoluzione digitale in corso. Sarà anche l'occasione per presentare una recente indagine sul rapporto tra i giovani, quelli tra 18 e 25 anni, e internet.

Sarà un'edizione, quella di quest'anno dell'Internet Festival, dedicata anche gli influencer che navigano in rete, a partire da nonna Licia Fertz, 89 anni, che dopo la scomparsa del marito, su impulso del nipote, ha scoperto Instagram ed è stata una medicina per riprendersi da un momento di smarrimento. "Mi sentivo inutile e sono rinata – racconta – Grazie alla rete puoi comunicare con tutto il mondo, pur rimanendo in casa, ed è una cosa meravigliosa". La nonna influencer sarà a Pisa e lì, ha spiegato durante la conferenza stampa a Milano, presenterà il suo nuovo blog.

Internet Festival è promosso dalla Regione Toscana, che ne è il principale sostenitore, assieme al Comune di Pisa, Registro.it e l'istituto di informatica e telematica del Cnr, l'Università di Pisa, la Scuola Superiore Sant'Anna, la Scuola Normale, la Camera di Commercio, la Provincia e l'Associazione festival della scienza. La progettazione e l'organizzazione sono a cura di Fondazione Sistema Toscana. Tutti gli eventi, ad eccezione di un concerto serale, sono ad ingresso gratuito, così come i T-tour, percorsi guidati attraverso l'innovazione e il futuro, a cui la passata edizione hanno partecipato in oltre tredicimila.

#IF2019, la tecnologia contro la plastica che affoga l'ambiente: doppio evento il 12 ottobre

Tecnologia, rete ed informatica possono essere di sostegno allo sviluppo sostenibile e alla salvaguardia del pianeta. Un esempio è il brevetto di una start up toscana che ha inventato un apparecchio, ad emissioni zero e che fa dunque doppiamente bene all'ambiente, in grado di raccogliere le plastiche sospinte dalle correnti dei fiumi e portarle sull'argine per poi essere smaltite, ventiquattro ore su ventiquattro. Ma è solo una delle invenzioni ed esperienze positive che già esistono e che basterebbe solo diffondere. Per questo la Regione Toscana, impegnata da mesi in più progetti per ridurre l'uso della plastica monouso e recuperare quella dispersa in mare o sulle spiagge, ha deciso di approfittare dei quattro giorni dell'Internet Festival di Pisa, che con la sua nona edizione animerà la città dal 10 ottobre, per chiamare a raccolta le start up che già operano sul campo ed illustrare le idee a cui s tanno lavorando. "Per liberarci dalle plastiche servono cinque azioni – spiega l'assessore alla presidenza della Toscana, Vittorio Bugli – E' necessario pulire, cioè raccogliere quelle oggi abbandonate in fondo al mare, in un fiume o nei boschi magari. Una volta raccolte, è importante anche imparare a riciclare e su questo lo sviluppo di nuove tecnologie è essenziale. Ma chiaramente occorre anche educare i cittadini e poi naturalmente creare e innovare".

L'appuntamento è sabato 12 ottobre, nel pomeriggio, al Centro congressi "Le Benedettine": lo stesso luogo dove la mattina invece l'assessore Bugli incontrerà, dopo la prima riunione che si è svolta pochi giorni fa, cittadini e rappresentanti delle associazioni impegnate nella tutela dell'ambiente. Sarà quella l'occasione per raccogliere idee, buone pratiche da esportare ma anche sinergie da stringere e costruire insieme un percorso di collaborazione. "Sfide difficilissime come quella ambientale si giocano infatti tutti insieme o si perde" ricorda l'assessore.

Dall'acqua all'aria che respiriamo. Nell'aula Bianchi della scuola Normale venerdì 11 ottobre dalle 14 alle 15.15 Regione Toscana e le università di Modena e Reggio Emilia e di Firenze racconteranno il progetto Trafair e come la comprensione dei flussi del traffico possa aiutare a migliorare la qualità dell'aria. A seguire sarà la volta dei big ed open data, utili per la gestione sostenibile del patrimonio e il contrasto dunque degli effetti negativi del turismo di massa. Domenica 13 ottobre, sempre alla Normale di Pisa, Legambiente propone un panel sul clima. Come ai precedenti eventi la Regione sarà rappresentata dall'assessore Bugli. Venerdì mattina, dalle 10 alle 13.30, sarà invece presentato il progetto di riuso InterPa, che vede più Regioni collaborare (la Toscana è capofila) nella messa a disposizione di codici sorgente di programmi informatici per la loro riutilizzazione: un modo per risparmiare tempo e risorse, ma anche permettere il loro sviluppo grazie alla collaborazione di più informatici.

Quest'anno il festival propone un'intera area tematica, "Ecommunity", dedicata all'ecologia. SI parlerà delle tante opportunità che la rete offre per riavvicinare l'uomo alla natura. Ne "La posta in gioco" si analizzeranno le tematiche dell'economia circolare, motore di uno sviluppo che salvaguardi occupazione ed ecostisitema. Si racconterà, a proposito di innovazione green e buone pratiche ambientali, anche quello che in Toscana già succede, a partire dal distretto della pelletteria di Santa Croce, San Miniato e Pontedera per quello che riguarda la concia.

Per tornare agli eventi che vedono protagonista la Regione, l'assessore Bugli parteciperà pure all'appuntamento, giovedì 10 ottobre mattina alle 11, sempre alla Scuola Normale di Pisa, dedicato al progetto "Cyber InterregEu" e al taglio ufficiale dell'edizione 2019 del festival alle 15 nel pomeriggio.

La Regione Toscana sarà infine presente, anche quest'anno, sotto la Loggia dei Banchi, nel centro della città, per illustrare le opportunità e i servizi disponibili on line sul portale "Open Toscana" e per richiamare l'attenzione sulla campagna "Plastic free".

Fonte: Giunta Regionale

