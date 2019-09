Imprese al Centro, ecco le aziende che parteciperanno

Imprese al Centro, ci siamo. Al Chiostro degli Agostiniani di Empoli domani, mercoledì 25, e giovedì 26 settembre 2019, dalla 9 alle 14, si svolgeranno le due mattine dedicate alle opportunità d’incontro con le aziende del territorio e con i servizi per l’impiego. Un’occasione per chi cerca lavoro o è a ‘caccia’ di nuove offerte.

E’ una piazza aperta al confronto e all’incontro tra Servizi per l’Impiego e Imprese Locali, col contributo delle associazioni di categoria locali.

Imprese al Centro è finanziato dalla Regione Toscana, gode del patrocinio e della collaborazione del Comune di Empoli, è organizzato da ASEV (Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa) per il Consorzio Servizi Lavoro, in collaborazione con i Centri per l’Impiego del territorio dell’Empolese Valdelsa.

E’ il terzo anno che l’edizione ha raggiunto una valenza regionale: Imprese al Centro è una kermesse che la Regione Toscana, supportata dal Consorzio Servizi Lavoro, promuove nell’ambito della rete regionale dei Centri per l’impiego grazie alle risorse POR FSE 2014 – 2020.

Quest’anno in particolare sono 22 le imprese presenti oltre a 4 agenzie interinali che ruoteranno nei due giorni. Al Chiostro saranno presenti anche le Associazioni datoriali che faranno conoscere i loro servizi per facilitare l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro. La ricerca dei profili dei laureati quest’anno è supportata anche dalla collaborazione di Alma Laurea.

LE AZIENDE

I nomi delle imprese presenti sono come sempre importanti e legate al territorio Empolese Valdelsa, aziende che toccano vari settori:

Eccole divise nelle due date:

Mercoledì 25 settembre

SeSa Group, Unicoop Firenze, Toscana Resort Castelfalfi, VoipVoice, Pellemoda, Magis, 7layers, Multiser, Panificio Panchetti, Consorzio CO&SO Empoli, Bar Vittoria, Auto No Problem, Enegan, Alleanza Assicurazioni, Consorzio Promozione Moda Italia,Il Grande Prato B&B GiGroup, Orienta

Giovedì 26 settembre

CONAD Tirreno, Sammontana, Irplast,Cerofolini, SeSa Group, Toscana Resort Castelfalfi, VoipVoice, CO&SO Empoli, Consorzio Promozione Moda, Locci Agricola,Bar Vittoria I Consultant, Pubbliche Assistenze Empoli, Auto No Problem, Enegan, Alleanza Assicuazioni, RadStad, Adecco.

La prima mattina, quella di mercoledì 25, è dedicata ai più giovani. Grazie alla collaborazione con le scuole superiori del territorio sono stati contattati i ragazzi neodiplomati per dar loro la possibilità di avere informazioni di prima mano, dalle associazioni presenti, su cosa cercano le imprese nei candidati, ma anche sulla formazione post diploma, uno dei canali principali per specializzarsi dopo la scuola superiore. Insomma una prima mattinata dedicata anche all’orientamento degli studenti.

Il Seminario di apertura, al via dalle 9,30, vedrà la presentazione dei servizi territoriali per l’impiego e delle imprese presenti, delle opportunità di Formazione post diploma della Regione Toscana, delle opportunità per la creazione d’impresa.

Nella seconda parte della mattina (dalle 10,30) i giovani potranno partecipare ai gruppi di lavoro e di incontro con le associazioni di categoria e le imprese, per avere consigli, posizionare la loro ricerca e fare tutte le domande del caso in libertà.

L’edizione del 2019 vede protagonisti, oltre che i Centri per l’Impiego di Empoli e Castelfiorentino, i quali mettono a disposizione tutte le loro professionalità, le associazioni datoriali, Confesercenti, Confindustria, CNA, Confartigianato, CIA e Confcommercio.

I Consulenti di orientamento e l’organizzazione dell’evento è a cura di ASEV Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa per Consorzio Servizi Lavoro nell’ambito della gara POR FSE 2014-2020 relativa ai Servizi al Lavoro da erogare presso la rete dei Centri per l’impiego della Regione Toscana.

Le imprese presenti, le offerte e le prenotazioni ai gruppi si trovano sul sito www.impresealcentro.net e su IDOL Empolese Valdelsa.

Per informazioni e prenotazioni:

Centri per l’Impiego di Empoli e di Castelfiorentino - Tel. 0571 9803302/3

accoglienza.empoli@regione.toscana.it

Consorzio Servizi Lavoro - www.servizilavoro.net

ASEV - Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa - Tel. 0571 76650

contatti@impresealcentro.net - www.asev.it

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

