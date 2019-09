I Vigili del Fuoco di Prato, distaccamento di Montemurlo, sono intervenuti intorno alle ore 6:30 in Via Guido Rossa a Comeana di Carmignano (PO), per un incendio all'interno dell'attività di recupero e smaltimento di rifiuti industriali Ecoambiente.

Sul posto anche personale e mezzi dai comandi di Firenze e Pistoia.

L’incendio è sotto controllo e sono ancora in corso le operazioni di spegnimento. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

