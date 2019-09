Incrocio tra via Guido Monaco e via Liguria, Lega Empoli: "Servono dissuasori di sosta"

La Lega Empoli rileva la pericolosità dell'incrocio tra via Guido Monaco e via Liguria a Empoli.

L'incrocio tra via Guido Monaco e via Liguria davanti alla casa di riposo Vincenzo Chiarugi a Empoli è veramente pericoloso. La visibilità per gli automobilisti che arrivano da Via Liguria è ostruita dalle auto parcheggiate fin a ridosso dell'incrocio con via Monaco, dove non ci sono più ormai da tempo i paletti dissuasori di sosta. Molti cittadini hanno segnalato la situazione ai vigili urbani, ma non è stato fatto niente se non qualche multa sporadica.

Quindi per evitare che possano accadere incidenti, è necessario che l'amministrazione comunale intervenga mettendo nuovamente i dissuasori di sosta a ridosso dell'incrocio, in modo da evitare che vengano parcheggiate le macchine che coprono la visibilità e magari mettere dei dossi artificiali che garantiscono che venga mantenuta la giusta velocità vista la pericolosità del punto e la vicinanza delle strisce pedonali in prossimità della scuola elementare J.Carrucci e delle medie Vanghetti.

Fonte: Lega Empoli

