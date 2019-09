La Misericordia di Limite raccontata dall'ex maestra Lidia Tognetti Mati

“Storia della Venerabile confraternita della Misericordia di Limite sull'Arno, nei 130 anni dalla fondazione (1889-2019)” è il libro scritto da Lidia Tognetti Mati, per oltre 35 anni maestra elementare a Limite, impegnata in parrocchia, membro del Consiglio Pastorale e corrispondente da Limite del settimanale diocesano "La Vita" di Pistoia.

Il libro è pubblicato e finanziato dalla Misericordia di Limite, guidata attualmente dall' arch. Mauro Caiella. Il testo si basa su vecchi documenti, verbali del Consiglio, Lidia è stata segretaria per 27 anni, dal 1979 al 2006, e intende ricostruire le tappe salienti della storia dell' associazione, che si inserisce nel solco più ampio delle Misericordie nate a Firenze nel 1244. Non si trovano solo date, nomi e fatti nel libro, ma anche soprattutto ricordi, descrizioni dei sacrifici e dell'impegno per gli altri dei tanti che hanno speso tempo e energie per la Misericordia di Limite.

Il tutto corredato da tante foto a colori di persone e momenti importanti del passato, ad esempio la visita nel dicembre 1996 del cardinal Ersilio Tonini che tenne una conferenza sul "senso del volontariato".

Molto spazio è lasciato anche alla costruzione della sede attuale, nel 1914, all' apertura dell' asilo infantile nel 1916 (tra i primi della zona) e alla successiva costruzione, negli anni '50, della nuova sede dell' asilo infantile gestito fino al 2010 dalle Suore francescane minime del Sacro Cuore di Poggio a Caiano. Lidia è figlia del cavalier Corrado Tognetti, presidente della Misericordia per 30 anni dal 1947 al 1977 e moglie di Pier Luigi Mati, presidente dal 1984 al 2006.

La presentazione è in programma domani, mercoledì 25 settembre, alle ore 21,15, chiesa Compagnia SS. Trinità di Limite.

Interverranno il sindaco Alessandro Giunti, presidente e membri Consiglio Misericordia, presidente Pro Loco Alessandro Alderighi, Edoardo Antonini, storico e amico di Lidia.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio stampa

