L'eredità delle donne: incontro sulla seconda moglie di Montanelli

Nell’ambito della manifestazione “L’eredità delle donne 2019” e in occasione della presentazione del libro di Francesca Allegri “Voci dal silenzio” (Carmignani editore). Francesca Allegri e Federica De Paolis illustreranno la personalità e l’opera di Colette Rosselli Montanelli (Donna Letizia), moglie di Indro Montanelli. Iniziativa in collaborazione con l’Associazione Nazionale Case della Memoria e con il Centro Italiano Femminile di Fucecchio. Sabato 5 ottobre ore 17, Palazzo della Volta, Via G. di San Giorgio 2, Fucecchio

Fonte: Fondazione Montanelli Bassi

