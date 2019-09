Tornano le “Lezioni Aperte” al Centro Studi Musica & Arte di Firenze. Dopo il successo dell’anno scorso che ha visto oltre 100 persone nei giorni dell’Open Day il Centro ha deciso di aprire le sue porte anche quest’anno per tutta la settimana.Tutti i giorni fino a venerdì dalle 16,30 alle 19,00 e sabato mattina dalle 9 alle 12,30. Si potranno incontrare Durante le giornate di Open Day potrai conoscere i docenti e partecipare a lezioni di prova gratuite di strumento e canto. Per i più piccoli in programmaanche incontri collettivi di Ludoteca, Multiespressiva e coro. Il Centro Studi Musica & Arte è da oltre 20 anni un punto di riferimento per la didattica musicale non solo cittadino ma anche a livello regionale. Da sempre attento alle metodologie più aggiornate a livello internazionale, il Centro Studi presenta un’offerta formativa rivolta ad ogni fascia di età ed esigenza. Molta attenzione e cura è rivolta ai bambini con i servizi di Ludoteca Musicale, per bambini dagli 0 ai 4 anni, con la Musica Multiespressiva 4-6 anni, ed infine l’Educazione Musicale con il Metodo Kodály dai 5 anni. Adulti e giovani e bambini troveranno nel Centro Studi, la struttura giusta per chi vuole fare musica. Molti i corsi di strumento e canto. Assieme alle lezioni settimanali individuali è stato pensato anche un percorso di formazione musicale teorica: teoria musicale, lettura ritmica e cantata, armonia, storia della musica e di ear-training. Si potrà scegliere tra i corsi di pianoforte, violino, viola, violoncello, contrabbasso e minicontrabbasso, flauto, clarinetto, sax, corno, arpa, canto e musica da camera. Il Centro Studi è fra le poche scuole private italiane ad aver attivato in questi anni il corso di clavicembalo rivolto a bambini o principianti. Sono attivi inoltre il Coro di Voci Bianche, il Coro Adulti e l’Orchestra Giovanile “Musicarte Ensemble”. A tutte queste attività, va aggiunto anche la possibilità per chi vuole intraprendere la carriera musicale di perfezionarsi con alcuni dei Maestri più importanti nel panorama nazionale ed internazionale: Pier Narciso Masi, pianoforte - Jörg Winkler, viola e Via Pietrapiana 32, 50121 Firenze – tel / fax +390553860572 – centromusicarte@musicarte.it – www.musicarte.it quartetto d’archi - Cristiano Rossi, violino - Marco Lorenzini, violino - Marcella Devia, canto lirico - Ganesh Del Vescovo, chitarra - Patrizia Pinto, arpa. Il Centro Studi è sede riconosciuta e prepara gli Esami di Strumento, Aural Test e Teoria dell’ ABRSM (Associated Board of the Royal Schools of Music di Londra Royal Scottish Academy of Music and Drama). E’ inoltre sede convenzionata con l’ISSM “Rionaldo Franci” di Siena per intraprendere il percorso di studi pre-Accademico dei Conservatori Italiani.

Fonte: Ufficio stampa

