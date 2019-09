Libri-spettacolo al Circolo Cheli, incontri ogni settimana

Dal 27 settembre al primo novembre avverranno ogni settimana al Circolo Cheli di San Miniato, un luogo che conserva ancora il fascino del circolo letterario fine 800, alcune presentazioni di libri, che si trasformeranno in spettacolo o comunque in serate dove non ci si limiterà a parlare di un libro, ma si farà musica, si leggeranno alcune parti della pubblicazione presentata e si faranno ancora altre cose, sempre con ospiti importanti. Si comincia

il 27 SETTEMBRE alle 21 e 15 con

L’erede di San Martino

di Giancarlo Pertici

Un intreccio di grande suggestione, che si snoda proprio tra il Circolo Cheli e il resto di San Miniato, un giallo che coinvolge le case, le strade, i personaggi della storia recente. Legge Andrea Mancini, si suona la fisarmonica, si canta; sarà presente l’autore

Seguiranno i venerdì successivi conversazioni su: Il tempo del silenzio di Silvano Granchi, La città dei bambini di Irene Campinoti, Aereopago Europeo. Sul tema della migrazione di Francesco Matteoli, Il diavolo si annida nei dettagli. Diario d’Africa di un Golem di Fabrizio Fabiani, Frazioni e sezioni. Racconti di scuola e di politica di Angelo Frosini.

Tutte le notizie di San Miniato