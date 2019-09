Luisa via Roma fa 90 anni, targa dal Consiglio a Andrea Panconesi

Una targa del Consiglio all’imprenditore Andrea Panconesi per i novant’anni di attività di ‘Luisa via Roma’. È stato il presidente dell’Assemblea toscana, Eugenio Giani, a consegnare il riconoscimento conferito per decisione dell’Ufficio di presidenza. Al suo fianco, il vicepresidente Marco Stella, il consigliere Antonio Mazzeo, che dell’Ufficio di presidenza fanno parte, e la consigliera Elisabetta Meucci. “Il nostro è un omaggio sentito, profondo e sincero a chi ha saputo diventare un punto di riferimento per il sistema della moda a livello internazionale”, ha dichiarato Giani al momento della premiazione. “Inventiva, iniziativa, capacità manageriale, questi tratti che caratterizzano l’attività di Luisa via Roma, che ha saputo far proliferare e crescere l’idea di Firenze sulla moda nel mondo”, ha aggiunto il presidente.

Da piccolo negozio di cappelli in via Roma, a Firenze, a uno degli store più famosi al mondo, punto di riferimento per la moda internazionale, questa la storia di ‘Luisa via Roma’, che si snoda dalla fine degli anni Venti del Novecento, quando fu aperto Luisa Jaquin, fino al livello raggiunto nel nostro tempo, grazie all’impegno del nipote, Andrea Panconesi.

“Premiare Luisa via Roma significa premiare l’innovazione e la capacità di immaginare il futuro”, ha aggiunto Marco Stella. “Luisa via Roma ha saputo diventare un punto di riferimento per la moda nel mondo perché non ha mai smesso di fare ricerca. Non a caso è anche oggetto di studio all’università. Questo è il messaggio positivo che vogliamo trasmettere”.

La cerimonia di conferimento si è tenuta questa mattina in sala Barile del palazzo del Pegaso. “Un momento di grande soddisfazione per chi, prima come cittadina e poi come amministratrice, ha potuto seguire l’evoluzione di Luisa via Roma, da elegante negozio di intimo femminile a quello che è diventato oggi, capace di cambiare la mentalità nel segno dell’apertura culturale”, ha spiegato Elisabetta Meucci, che ha ricordato anche come “il recente evento della sfilata che si è tenuta lo scorso mese di giugno (a piazzale Michelangelo, ndr) abbia rappresentato un altro momento di svolta culturale nel rapporto con la città”.

Anche Antonio Mazzeo ha voluto testimoniare, “unico non fiorentino”, lo spirito che ha animato la decisione di conferire il riconoscimento: “Luisa via Roma rappresenta perfettamente la nostra idea di Toscana, fatta di innovazione e tradizione, di idee e di competenza. Per questa ragione abbiamo deciso di premiare Andrea Panconesi e di chiedergli di veicolare questo messaggio ai tanti giovani che hanno voglia di fare impresa”.

“Accetto questo riconoscimento con orgoglio e commozione”, ha detto Panconesi. “La nostra sfida comincia adesso. Dopo novant’anni di attività e venti anni di e-commerce – la vera svolta nel nostro percorso – la nuova generazione di Luisa via Roma guarda già oltre, lascia emergere una nuova sensibilità, che si rivolge verso la salvaguardia del nostro mondo, la qualità della vita e il risparmio di materiali”. E annuncia una nuova iniziativa: “Abbiamo appena firmato un accordo green di partnership con Formula E Extreme. Saremo official fashion partner per quattro anni del campionato di suv elettrici, nuova competizione evoluzione del rally, che avrà inizio a marzo 2021. Questo per sensibilizzare al rispetto dell’ambiente e del clima”.

Fonte: Ufficio stampa

