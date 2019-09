Manifestazione a Roma, Lega Empolese Valdelsa chiama a raccolta gli elettori

La Lega Salvini Empoli ha iniziato a prendere le prenotazioni per il bus che verrà organizzato per raggiungere Roma per la manifestazione del 19 ottobre contro il governo giallo-rosso.

Come ha detto il Capitano Matteo Salvini il "19 ottobre sarà una grande giornata di orgoglio italiano, l’orgoglio della maggioranza operosa, che non va a fare casino ma che vuole un governo che non nasce la notte a Parigi o Bruxelles e che per questo viene ricompensato" ed è importantissimo far sentire la voce dei cittadini che volevano tornare al voto e che non hanno avuto questa possibilità. Quindi come Lega Salvini Empoli invitiamo ed esortiamo i simpatizzanti a prenotare il pullman ed unirsi a noi nella grande giornata romana in cui faremo sentire forte la nostra volontà. Il costo per la corriera è di 15 euro per andata e ritorno. Per le adesioni e per maggiori informazioni potete contattare il numero 3294732739. Ringraziamo i numerosi cittadini che hanno già prenotato il posto sul pullman, anche durante il gazebo di sabato in centro.

Fonte: Ufficio stampa

