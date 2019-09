Metrocittà, Spc: "Presentata lista Territori Beni Comuni, la sinistra ci sarà"

“Sinistra Progetto Comune partecipa e sostiene la lista Territori Beni Comuni, presentata per le elezioni della Città Metropolitana che si terranno questa domenica. Un percorso partito cinque anni fa che prosegue la sua lotta a difesa dell’ambiente, del lavoro e della partecipazione. Insistiamo a denunciare il deficit democratico di questo ente di secondo livello, distante dai territori. Però – aggiungono i consiglieri comunali di Sinistra progetto Comune Antonella Bundu e Dmitrij Palagi – non rinunciamo a presentare un programma chiaro sui temi più importanti per i nostri territori. La Provincia non può essere vissuta e vista come periferia a disposizione del Sindaco di Firenze. Sulle principali scelte del Partito Democratico per i nostri comuni continuano a segnalarsi forti distanze. L’alternativa di sinistra esiste e sarà presente a questa tornata elettorale”.

Candidati al Consiglio della Città Metropolitana di Territori Beni Comune

1. Ballerini Lorenzo

2. Bertini Tatiana

3. Borchi Leonardo

4. Boschi Marisa

5. Carpini Enrico

6. Falchi Lorenzo

7. Mariotti Alberto

8. Masi Leonardo

9. Moro Bundu Antonella

10. Quattrone Valentina

11. Sassolini Serena

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

