Monte Serra un anno dopo, Nardini (Pd): "Vicini al territorio"

"È passato un anno dal terribile incendio doloso che devastò il Monte Serra. Sono momenti e immagini indimenticabili, così come lo è la dignità e la forza di un'intera comunità che reagì al disastro con orgoglio e amore per il proprio territorio.

Le cittadine e i cittadini di Calci e Vicopisano, le Amministrazioni Comunali, le volontarie e i volontari, le associazioni coinvolte sono stati infatti un esempio per tutti nel gestire un momento tanto delicato e tragico.

In questo anno sono già stati compiuti importantissimi passi avanti nella messa in sicurezza e nella prospettiva di ridare alla natura del nostro meraviglioso Monte ciò che l'uomo le ha tolto. Ciò è stato possibile grazie a un lavoro tempestivo e coordinato e a una grande collaborazione tra enti e istituzioni, tra cui la Regione.

Continueremo a essere al fianco di quei territori perché il Monte Serra, gli abitanti e le realtà economiche lì collocate meritano che il nostro impegno continui a essere al massimo livello".

Fonte: Ufficio Stampa

