Montecalvoli si trasforma in un palcoscenico: un pomeriggio fra teatro, storia e slow food

Il teatro che sbarca nel centro storico, trasformato per l’occasione in tanti piccoli palcoscenici all’aperto. «E’ ciò che avverrà Domenica 29 Settembre a partire dalle 16 fino alle 21 nel borgo medievale di Montecalvoli, quando il teatro vivacizzerà il paese» – afferma Elisabetta Maccanti, Assessore al Turismo del Comune di Santa Maria a Monte. «Ben 23 le compagnie appartenenti al circuito dell'Intesa Teatro Amatoriale che si esibiranno con frammenti e flash che andranno ad animare le strade, le piazze e i vicoli, in una sorta di spettacolo itinerante continuo».

«A partire dalle ore 16 sarà possibile visitare la città sotterranea di Montecalvoli, fatta di cunicoli e di affascinanti gallerie – continua Maccanti –, mentre dalle 17 alle 20 inizieranno le performances vere e proprie. Ben tre postazioni con degustazioni e assaggi curate dall'Ass. Slow Food Zona del Cuoio allieteranno i presenti, con i più piccoli che potranno approfittare dell’angolo dei BimbInScena, un’animazioni fatta di laboratori creativi, fiabe interattive e letture teatralizzate».

«La manifestazione dell’Anteprima è arrivata all’edizione numero sedici ed è cresciuta nel corso del tempo» – intervengono Lucia Pucci ed Alessia Novelli, dell’Associazione Teatrale Four Red Roses, capofila della compagnie teatrali che partecipano all’iniziativa. «Anteprima Teatro è la presentazione sottoforma di trailer, flash, frammenti degli spettacoli che poi le compagnie teatrali presenteranno integralmente nel corso della stagione, con una diversità di proposte che aumentano l’offerta culturale della giornata» – continuano Pucci e Novelli. «La manifestazione fa inoltre parte del grande contenitore dell’Intesa Teatro Amatoriale, a cui aderiscono ben undici comuni della Provincia di Pisa».

«Partita nel 2004 nel centro storico di Santa Maria a Monte, dal 2011 ha trovato il suo habitat naturale nel borgo di Montecalvoli» – precisa Ilaria Parrella, Sindaco di Santa Maria a Monte. «E’ un pomeriggio – continua Parrella – in cui efficace risulta essere il connubio fra teatro, messo in scena in ogni angolo, stradina, piazza del borgo, storia, con la valorizzazione dei sotterranei visitabili, e le eccellenze gastronomiche del territorio». «Anteprima Teatro rappresenta un’occasione di confronto per i gruppi presenti e un motivo per il visitatore di compiere una vera e propria degustazione artistica, declinata in ogni suo particolare aspetto, un’opportunità per assistere a spettacoli “a filiera corta”». «Ringrazio tutte le compagnie che si esibiranno in maniera gratuita, portando avanti la loro passione per il teatro» – tiene a sottolineare il Sindaco. «Una navetta gratuita dal campo sportivo sarà messa a disposizione per il trasporto dei visitatori nel centro storico, nel quale saranno presenti anche attività per e con i bambini» - conclude Parrella.

Già dalla serata di Sabato 28 Settembre, chi vorrà potrà iniziare a pregustare il clima di AnTeprima; a partire dalle 19.30 presso la Villa di proprietà Tantussi si terrà l'iniziativa di

DegustARTE: l’arte a tavola nelle storiche dimore del borgo. Saranno organizzate degustazioni curate dall’Ass. Slow Food Zona del Cuoio, le quali saranno intervallate da frammenti di spettacoli dei gruppi "Gino Lini" e "Teatranti Quanto Basta”. La serata, al costo di 10 €, è su prenotazione. Per info e prenotazioni 0587 261 640 oppure 366 44 38 914.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte - Ufficio Stampa

