Musicheria Alchemist Pub Empoli, precisazioni sull'articolo

In risposta a quanto pubblicato dalla pagina Facebook del The Alchemist Pub di Empoli, sull'articolo riguardante lo stop alla serata Musicheria dedicata alle band emergenti nata nel 2006, ci teniamo a specificare alcuni dettagli non da poco.

Nel nostro pezzo non è mai stato affermato che il pub di via dei Cappuccini fosse in punto di chiusura: quella è una errata lettura di chi superficialmente ha letto (male) il titolo e ha tratto deduzioni sbagliate oppure figlie di un 'telefono senza fili' che ha portato a conclusioni sbagliate.

È scritto a chiare lettere che la serata del martedì Musicheria non ripartirà, invito a rileggere il pezzo.

Per noi scrivere questo articolo è stato riportare alla memoria bei ricordi e serate anche emozionanti di fronte a band che si dovevano fare le ossa. Abbiamo visto sui social molti commenti di supporto e abbiamo ritenuto giusto farci un articolo. Non nascondo che pure il sottoscritto è salito su quel palco tante volte assieme al gruppo punk adolescenziale. Spero davvero che ci possa essere un ripensamento e che la serata riparta, a differenza di quanto siamo venuti a conoscenza.

Non è giusto però che questo diventi un attacco al nostro giornale sui social, solo per una cattiva comprensione di un testo. Questo articolo potrebbe essere lo spunto per una riflessione ad ampio raggio su com'è cambiata la musica live a Empoli, sulle formazioni presenti sul territorio, quante ne sono rimaste e se ne nascono di nuove, quali sono le difficoltà nel fare musica dal vivo in zona anche fuori dal weekend. Spero se ne possa parlare, senza livore, magari davanti a una birra.

Elia Billero, direttore di gonews.it

Tutte le notizie di Empoli