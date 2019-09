Notte Bianca degli Alberghi, oltre 4.000 i presenti

È stato un grande successo la prima edizione di “Alberghi in Ballo”, la notte bianca organizzata dal comune di Pescia insieme alla Società Operaia Agricola di Alberghi e la MaMo eventi per aiutare le molte attività produttive della frazione che vivono una fase molto critica a causa della chiusura del ponte, che si protrae ormai da sei mesi.

Una presenza quantificabile in oltre 4000 persone che si sono alternate nell'area scelta per la manifestazione.

Molto apprezzata la formula di “Alberghi in Ballo” composta da tanti eventi in uno: 5 palchi con musica varia, per tutti i gusti, compreso il ballo liscio, 11 ristoranti che hanno offerto menu diversi, street food locale, un mercatino con prodotti tipici, 6 bar nell’intera area, con spettacoli fissi e itineranti, alcuni dei quali dedicati ai bambini e alle famiglie, ma anche street band e drag queen, sport e tanto altro.

“È stato indubbiamente una grande serata. La soddisfazione più bella vedere il sorriso dei commercianti e dei titolari delle varie attività dopo mesi di umore pessimo- commenta l’assessore allo sviluppo economico Annalena Gliori, che ha tagliato il nastro insieme al sindaco di Pescia Oreste Giurlani-, la solidarietà di tantissimi pesciatini e non solo, la constatazione che anche il luogo scelto è stato apprezzato…Insomma un evento che non dimenticheremo facilmente e che , ovviamente, ci porta a pensare a una seconda edizione. E’ stato molto complesso, come tutte le partenze, ma possiamo senza dubbio dire e ce l’hanno detto in tantissimi, di avere fatto centro”.

L’assessore Gliori ha un lungo elenco di ringraziamenti da fare : “ Sperando di non dimenticare nessuno, e se dovessi farlo me ne scuso fin d’ora, dobbiamo esprimere la nostra riconoscenza a regione Toscana, provincia di Pistoia, gli uffici comunali, le forze dell’ordine, i comuni di Uzzano, Buggiano e Chiesina, la protezione civile, Pubblica Assistenza e Misericordia di Pescia , Croce Rossa di Pescia e Borgo a Buggiano, istituto professionale Sismondi-Pacinotti, la scuola Simonetti, Rione S.Francesco, Rione S.Michele, Quelli con Pescia nel Cuore, le associazioni dei piccoli produttori del Fagiolo di Sorana il Diareto onlus , ente valorizzazione Città di Pescia, il Sorriso di Elisabetta, cooperativa Valleriana, Castanicoltori Lucchesi.

Insieme a loro ringraziamo tutte le attività del territorio che hanno creduto nella nostra inziativa: Esselunga, Aerre studio fotografico, Fattoria di Pietrabuona, azienda agricola Marzalla Cecchi De Rossi, Oscar Tintori agrumi, Vivaisti di Pescia, società agricola Pacini Luciano, Pescia calcio, Tiro a volo Pescia, Raptor Martial Arts Antonio Doveri, Vania Guarisa atelier, Pinocchio 3000, Mc sistemi elettrici, Arinci elettricista, Dussman, Pasticceria Toscana, BLF magliette, distributore Rosi Massimo, Metalpress srl, Cinelli Costruzioni, azienda agricola Roy Checchi, Atum, Banca di Pescia e Cascina, Reale assicurazione Pescia, Giannino Serena Fantozzi, Puntouno, Messer Pompeo, Hotel Villa delle Rose, Moon di Masini Claudia, Butelli impianti srl, farmacia Morganti, Touristata, ottica Goiorani, Piramedia, carrozzeria Renieri, Sonnoli Marco, Alessia Valle dei Fiori, azienda agricola Barignano, agenzia immobiliare Pegaso, auto Pippi Pescia”.

Fonte: Ufficio Stampa

