Oncoematologia in età pediatrica: la Lega chiede di aderire al progetto 'Accendi d'oro'

"Nei giorni scorsi, come gruppo consiliare Lega - Salvini Certaldo, abbiamo inviato una richiesta, destinata al Sindaco e alla Giunta, affinchè si attivi l'Amministrazione per aderire all'iniziativa denominata "Accendi d'oro - Accendi la speranza".

L'evento, previsto per i giorni compresi fra il 23 e il 29 di settembre, si pone come obiettivo la sensibilizzazione dell'Amministrazione e della cittadinanza in merito alla ricerca e alle cure relative alla oncoematologia in età pediatrica.

L'idea di fondo è di illuminare monumenti e punti di interesse con un fascio di luce dorata o, in alternativa, di decorare gli stessi con un nastro d'oro, detto "Gold Ribbon", dal 1995 simbolo del cancro in età pediatrica.

Abbiamo dunque ritenuto opportuno chiedere all'Amministrazione di Certaldo, sempre attenta a tematiche che interessano tutta la comunità e che da sempre si è spesa per sensibilizzare in merito a temi con finalità sociali, di poter fare il possibile affinchè venisse dato un segnale forte e aderire a una iniziativa nobile, in sostegno della quale si è schierata anche l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.

Nonostante non si tratti di un tema inserito all'ordine del giorno in Consiglio Comunale ci auguriamo che la richiesta possa andare a buon fine e che venga approfondita la tematica non solo nel corso del cosiddetto “Settembre d’oro mondiale dell'oncoematologia pediatrica – Childhood Cancer Awareness Month”, ma anche prossimamente, tenuto conto dell'importanza del tema e della portata dello stesso."

Fonte: Lega - Salvini Certaldo

Tutte le notizie di Certaldo