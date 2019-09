Open Day del Master Food Qualiy Management and Communication di UniPi

Il mondo del Food, sostenuto dall’immagine del gusto e del saper fare made-in-Italy, continua il suo trend di crescita occupazionale e, in controtendenza alla crisi del mondo del lavoro, offre una infinità di diverse posizioni sicure

partecipa all’Open Day Master in Food Quality Management and Communication

che si terrà LUN, 30 SETTEMBRE ALLE ORE 13:00

presso l’Aula Dono Giannessi dell’Università di Pisa

L’occasione per incontrare i DOCENTI E I TUTOR DEL CORSO!

A chi si rivolge?

Il Master è aperto a tutti i diplomati e laureati in tutte le discipline che vogliono costruirsi una carriera nel mondo del food, a chi vuole intraprendere la professione di Food Manager, ma anche per chi già lavora nel settore e vuole aggiornarsi o approfondire ambiti della sua professione con una formazione costante e a contatto diretto con le aziende leader del settore.

L’offerta si indirizza a:

- NEOLAUREATI in tutte le discipline che vogliono lavorare nell’industria alimentare, nella grande distribuzione e in tutti i servizi inerenti al food

- PROFESSIONISTI che vogliono migliorare o aggiornare le proprie competenze nel settore.

Possono partecipare sia laureati che diplomati:

- agli allievi laureati saranno riconosciuti 60 CREDITI FORMATIVI.

- gli allievi non laureati partecipano come Uditori ottenendo l’ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE al Master.

Unico per le sue caratteristiche nel panorama italiano

Il Master food dell’Università di Pisa è un Corso di Alta Formazione sulle caratteristiche del settore agroalimentare e rappresenta un’offerta innovativa, altamente professionalizzante e ampia nel panorama dei corsi dedicato al mondo del food (un’offerta completa che spazia dalla produzione agricola alla trasformazione industriale, dal packaging e al lancio di nuovi prodotti sul mercato alla somministrazione degli alimenti alle normative e alle certificazioni di qualità).

10 vantaggi indicati dagli allievi nella ricerca, certificata, sul grado di soddisfazione:

1. Una location interessante, comoda da raggiungere

2. La buona reputazione dell’Università di Pisa

3. I crediti universitari riconosciuti

4. Formula part-time: possono iscriversi tutti coloro che svolgono un’attività lavorativa

5. Certificazione di qualità rilasciate da SGS Italia

6. Le aziende partner leader nei rispettivi settori

7. Lo staff dei professori e dei manager docenti

8. Comodo perché si sviluppa nel fine settimana

9. La convenienza di prezzo rispetto all’offerta di mercato

10. Lezioni interattive, role playing e la partecipazione al business game

METODOLOGIA DIDATTICA

Partecipazione attiva alle lezioni con esercitazioni, con attività pratiche e casi di studio. Le attività didattiche si svolgono alla presenza di Manager che consentono un’applicazione pratica delle conoscenze acquisite. La natura multidisciplinare del Master consente una formazione sulle aree tematiche gestionali, della qualità e marketing che coprono tutte le aree manageriali aziendali.

SGS Italia

Il corso consente di acquisire l’ulteriore qualifica di Lead Auditor sui Sistemi di Gestione della Qualità e della Sicurezza, accreditato a livello nazionale, tenuto da SGS Italia, Leader mondiale nel settore delle certificazioni di qualità.

COMPETENZE ACQUISITE

Alla fine del Master, gli allievi avranno acquisito competenze manageriali di tipo gestionale e di comunicazione, unitamente a competenze specifiche del settore e della filiera agroalimentare con particolare riferimento alla qualità e alla sicurezza. Lo scopo del Master è infatti quello di formare figure professionali altamente qualificate con una visione globale dell’impresa, capaci di gestire in modo sinergico tutti gli aspetti tecnico/specialistici del settore Food e gli aspetti della qualità e della comunicazione.

Il Food Manager è una figura trasversale che può occupare diverse posizioni manageriali di rilievo in aziende industriali, artigianali ma anche nella grande distribuzione organizzata. Inoltre può operare come consulente per le aziende che intraprendono il percorso della certificazione ISO e operare come Auditor sui sistemi della qualità e della sicurezza.

Università di Pisa Dipartimento di Economia e Management, Università di Pisa Via Cosimo Ridolfi, 10, 56124 Pisa PI https://goo.gl/maps/fk4NeaJ6jMgGJiJj7

Parcheggi vicini: https://goo.gl/maps/SLAPEvVMZPUBj1ZH6 https://goo.gl/maps/KsK4q4noetDMH1tG8

