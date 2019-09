Picchia la compagna fino a farla svenire, rimesso in libertà

Il 25enne nigeriano che è stato arrestato ieri mattina dopo aver picchiato la compagna fino a farla svenire, è stato oggi rimesso in libertà con l'obbligo di dimora a Ponsacco, dove attualmente vive.

L'uomo aveva picchiato la donna fino a farla svenire e poi aveva aggredito i poliziotti.

Il 25enne è stato processato oggi per direttissima. Convalidato l'arresto, mentre il processo è stato rinviato a dicembre per la concessione dei termini a difesa chiesti dall'avvocato dell'uomo. L'uomo è accusato di aver aggredito alla stazione di Empoli, sotto l'effetto dell'alcol, una sua connazionale ventenne a bordo di un treno partito da Firenze. La giovane, che secondo alcune testimonianze era stata picchiata anche dopo aver perso i sensi, è tuttora ricoverata all'ospedale di Empoli in conseguenza di una frattura allo sterno con versamento pericardico.

Tutte le notizie di Empoli