Picchiano donna in zona stazione, denunciati a Empoli due uomini

Nella giornata di ieri, i carabinieri del Norm di Empoli, al termine di una serie di accertamenti, hanno denunciato a piede libero per il reato di lesioni personali aggravate due fratelli il 26enne A.D. ed il coetaneo S.L. , entrambi ivoriani (non fratelli come inizialmente affermato). Nello specifico, il 21 settembre scorso, alle ore 18.00 circa, una cittadina segnalava un’aggressione fisica in atto, in danno di una donna, 35enne nigeriana, da parte di due soggetti. Gli operanti hanno subito fermato tutti, cercando di ricostruire la dinamica che ha poi determinato lo scontro fisico. I due uomini si sono giustificati del loro comportamento, dicendo che, mentre si trovavano in piazza Don Minzoni, avevano fatto una semplice “battuta” alla donna nigeriana, che si è scagliata contro di loro, intendendo quelle parole come una grave offesa. Ben diversa è risultata la versione fornita dalla donna la quale ha riferito ai militari che è stata aggredita, perché colpevole solo di non aver salutato i due, che tra l’altro non conosceva. La vittima è dovuta ricorrere alle cure del Pronto Soccorso di Empoli, riportando lesioni guaribili in 25 giorni a seguito di “trauma facciale con ecchimosi ed ematomi periorbitarie e frattura delle ossa del naso”.

