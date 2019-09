Pre e post scuola, servizio per i genitori a Cerreto Guidi

Con la riapertura delle scuole per l’anno scolastico 2019/2020 riparte a Cerreto Guidi il servizio pre scuola a cui da quest’anno si aggiunge il servizio post scuola.

Che cos'è

Se i genitori hanno un orario di lavoro che non consente loro di accompagnare o riprendere i figli nel normale orario scolastico, possono richiedere l'anticipo dell'orario di ingresso (pre scuola) o il prolungamento dell'orario di uscita (post scuola). L'anticipo dell'entrata si rivolge alle scuole dell’infanzia, dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 8.30 e alla scuola primaria, dal lunedì al venerdì dalle ore 7.45 fino all’ingresso a scuola.

Il posticipo dell'uscita si rivolge alla scuola primaria il martedì, il giovedì e il venerdì (giorni in cui non è prevista mensa) e funziona dalle ore 12.35 alle ore 13.30.

Come si ottiene

Per accedere al servizio di pre e post scuola, occorre formulare la domanda, compilando un apposito modulo disponibile presso l’Ufficio scuola del Comune di Cerreto Guidi o scaricabile direttamente dal sito del Comune di Cerreto Guidi (www.comune.cerreto-guidi.fi.it). Una volta compilata, la domanda deve essere presentata al protocollo del Comune, allegando il bollettino di avvenuto pagamento. L’Ufficio scuola, al secondo piano del Comune (Via Veneto, 8-tel.0571.906201) è a disposizione per ogni chiarimento.

Costi e modalità di pagamento

Le tariffe sono articolate sulla base del reddito e sono differenziate per fascia Isee, prevedendo un minimo di €.4 fino a un massimo (senza ISEE) di €.20 al mese. Il pagamento potrà essere effettuato anche mensilmente.

"Abbiamo sempre cercato di adeguare i servizi alle esigenze delle famiglie - commenta il Sindaco Simona Rossetti - Molti genitori ci hanno richiesto, nei mesi scorsi, la possibilità di avere un po' più di tempo per andare a riprendere i figli alla fine dell'orario scolastico. Quest'anno, quindi, già dall'inizio della scuola, è possibile richiedere anche il post-scuola".

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa

