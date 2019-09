Professionisti, Confprofessioni: "Legge sull'equo compenso a rischio"

“C’è una proposta di legge regionale per l’equo compenso dei professionisti già approvata dalla Giunta regionale della Toscana e ora ferma in Prima commissione. Si tratta di un provvedimento importante e anche rivoluzionario che finalmente garantirebbe a tutti i professionisti di veder riconosciuta la propria competenza anche nella fase della retribuzione, soprattutto per quello che è relativo ai rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni, oltre a migliorare la trasparenza degli appalti. Sappiamo che è prevista una valutazione da effettuare prima del passaggio in Consiglio, ma la nostra preoccupazione è che avvicinandosi la fine della legislatura il provvedimento possa non fare in tempo ad essere esaminato e a ricevere un parere positivo. Cosa che potrebbe rendere necessario ricominciare da capo, dopo un iter lungo e condiviso tra Regione e rappresentanza delle categorie”. Esprime così la propria preoccupazione il presidente di Confprofessioni Toscana Ivo Liserani, che ricorda come “Confprofessioni è stata la prima a chiedere ufficialmente l’apertura di un tavolo di confronto con la Giunta regionale sulla revisione della delibera sull’equo compenso. Cosa che ha portato a una formulazione della legge che se venisse approvata porrebbe la Regione all’avanguardia in campo nazionale su un tema che tocca da vicino decine di migliaia di professionisti”.

Fonte: Ufficio Stampa

