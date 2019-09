"Pubblicità sessista": polemica per un cartellone a Ponsacco

La pubblicità non è andata giù a molti, etichettata come sessista. La campagna mette in primo piano il lato b di una donna con tanto di slogan 'Ti facciamo un c**o così'. Riguarda una palestra a Ponsacco e ha suscitato la risposta della Casa della Donna di Pisa.

"Ecco che razza di manifesto pubblicitario campeggia in quel di Ponsacco! Vi sembra possibile che una palestra possa ottenere l'affissione pubblica di un manifesto così sessista, maschilista e offensivo nei confronti delle donne? A noi pare una cosa assolutamente inaccettabile e chiediamo che il manifesto venga rimosso subito! È inaccettabile che un simile manifesto abbia ottenuto l'affissione pubblica" hanno scritto dall'associazione, chiedendo l'intervento del Corecom.

