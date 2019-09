Riprendono le attività de La Calamita onlus

Dopo la pausa estiva il Centro di Aggregazione la Calamita ha riaperto i battenti. Tante le riconferme dello scorso anno, dagli incontri di ricamo, uncinetto e maglia del "Knit cafè", a quelli di ballo proposti dalla scuola ASD "TEAM WORK", passando per quelli volti alla riscoperta dei giochi da tavolo con "Qui si gioca" e i corsi di "attività motoria oratoriale" tenuti da personale qualificato. Inoltre da quest'anno il Centro offre un ulteriore ed interessante divertimento per trascorrere il dopocena del lunedì e del venerdì, proponendo un torneo di Burraco (per info Maura 3923462374 e Claudio 3492211181) organizzato dall'associazione ASD Fortunata...mente.

Queste attività vanno ad arricchire i servizi che il Centro ormai fornisce da anni: i "pomeriggi insieme" con una parte del tempo dedicata allo svolgimento dei compiti e uno spazio adibito ad attività ludico-educative, lo sportello psicologico gratuito con la Dott.ssa Rossella Costante, che si occupa anche del doposcuola specialistico e lo sportello di consulenza legale familiare gratuito curato dall'Avvocato Elena Marchetti.

Infine, con la riapertura del Centro,non potevano non tornare i frequentatissimi momenti di convivialità della domenica: dopo il pranzo dedicato agli amici che nel 2019 hanno compiuto 80 anni di età, infatti, domenica 6 ottobre alle 12.30, con un pranzo ricco e gustoso, si festeggerà l'anniversario dell'inaugurazione del Centro di Aggregazione e dell'Oratorio (per info e prenotazioni chiamare Saro 3408520075 oppure Eligio 3478684481).

