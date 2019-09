Il saluto del sindaco Calamai al preside Tiziano Pierucci

Questa mattina in municipio il sindaco del Comune di Montemurlo, Simone Calamai, ha voluto incontrare Tiziano Pierucci, l'ex preside del Liceo Livi - Brunelleschi e del Marconi, che dallo scorso 1 settembre è in pensione. All'ex dirigente scolastico il sindaco Calamai ha donato una riproduzione storica della Rocca e una pergamena di ringraziamento per il servizio svolto a favore dell'educazione e della crescita della comunità. « Ci tenevo a ringraziare di persona il preside Pierucci per l'ottimo lavoro che ha svolto in questi anni alla guida del Liceo Brunelleschi. - ha sottolineato il sindaco Calamai – Sotto la sua guida la scuola è cresciuta ed è diventata una vera eccellenza, scelta ogni anno da un numero maggiore di studenti. Il preside Pierucci ha sempre dimostrato attenzione e sensibilità verso il territorio e il mondo del lavoro, instaurando con la realtà locale un proficuo dialogo orientato alla fattiva collaborazione».

Tiziano Pierucci abita a Montale e nella sua lunga carriera scolastica è stato insegnante di tedesco prima al Capitini di Agliana, poi per 25 anni all'alberghiero di Montecatini. Solo negli ultimi ultimi quattro anni è stato dirigente scolastico, occupandosi del Livi – Brunelleschi e infine anche del Marconi. La pensione di Tiziano Pierucci è arrivata in contemporanea a quella della moglie Gabriela Bracali, insegnante di scienze al Petrocchi di Pistoia; i due per festeggiare il traguardo si sono regalati un viaggio in Andalusia. Anche i due figli di Pierucci hanno seguito le impronte dei genitori ed entrambi sono insegnanti di lettere e di matematica. Una carriera, quella di Pierucci, costellata da impegno e passione. Tra le tante attività l'ex preside per un periodo ha studiato anche l'islandese, a testimonianza del suo amore per le lingue di origine germanica. Con la pensione non si esaurisce però l'impegno di Pierucci a favore dell'approfondimento della didattica delle lingue, soprattutto in relazione all' insegnamento del tedesco. Con la casa editrice Loescher di Torino ha già pubblicato vari testi scolastici per l'istituto alberghiero e turistico e a maggio uscirà un nuovo libro dedicato al “tedesco per il turismo”. Infine a novembre l'ex preside sarà impegnato in una serie di seminari di aggiornamento per i docenti di storia sul muro di Berlino e sui 30 anni dalla sua caduta. Durante il primo mandato del sindaco di Montale, Ferdinando Betti, è stato anche presidente del consiglio comunale.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa

