Salvini non mollare, dall'Empolese Valdelsa 400 firme per la Lega

Si chiude con una grande e diffusa partecipazione la gazebata federale di sabato 21 e domenica 22 settembre organizzata dalla Lega – Salvini Premier in tutto il territorio nazionale.

Sono stati tanti i sostenitori accorsi ai gazebo della Lega – Salvini Premier per sottoscrivere la raccolta di firme 'Voto subito', 'Salvini non mollare' contro il governo delle poltrone, il governo dell’inciucio, messo in atto con giochi di palazzo in questa pazzesca estate.

Una marea di gente libera, un’infinità di sorrisi, che chiedono con questa firma una cosa semplicissima in democrazia, ma che evidentemente scontenterebbe chi siede nei palazzi di Roma e conta di rimanerci ancora per molto tempo, andare a votare per eleggere finalmente un governo solido, coeso e soprattutto che faccia gli interessi degli italiani.

La nostra zona, quella dell’Empolese Valdelsa, si è contraddistinta in tutta la provincia di Firenze per gli ottimi risultati sia in termini organizzativi, sia in termini di affluenza.

Tanto per citare qualche dato: sono stati in tutto 6 i gazebo organizzati sul nostro territorio locati a Empoli, Fucecchio, Castelfiorentino, Certaldo, Montelupo Fiorentino e Gambassi Terme; capaci alla fine della mobilitazione di raccogliere oltre 400 firme, sottoscrivere più di 50 nuove tessere di soci sostenitori e praticamente riempiendo il pullman messo a disposizione della segreteria di Firenze, con partenza da Empoli, per la manifestazione nazionale del 19 ottobre a Roma, contro questo governo.

Nelle prossime settimane le attività della Lega – Salvini Premier sul nostro territorio di Empoli e della Valdelsa continueranno alacremente con gazebo sparsi ovunque, dove sarà ancora possibile sottoscrivere l’iniziativa, tesserarsi per il partito e prenotarsi per la grande manifestazione di Roma del 19 ottobre contro il governo anti-italiano, delle tasse e delle poltrone.

"Il grande successo ottenuto dall'iniziativa dimostra la volontà della gente di opporsi a questo governo illegittimo, che senza il consenso degli italiani pretende di poter disporre del loro futuro punto è un'iniziativa che ha avuto un grande successo dando riprova del forte radicamento nell’Empolese Valdelsa del nostro movimento. Non posso che ringraziare la giovane classe di amministratori, dirigenti ed i militanti che si sono messi a disposizione per questo weekend portando un grandissimo risultato", dichiara il segretario provinciale della Lega Alessandro Scipioni.

I consiglieri capogruppo della Lega – Salvini Premier di Empoli, Fucecchio, Castelfiorentino, Certaldo e Gambassi Terme e il Referente territoriale di Montelupo Fiorentino.

Andrea Picchielli (Empoli)

Gianmarco Porciani (Fucecchio)

Susi Giglioli (Castelfiorentino)

Damiano Baldini (Certaldo)

Nicola Borri (Gambassi Terme)

Gino Turchetti (Montelupo)

