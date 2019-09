San Miniato centro storico senz'acqua dopo i temporali, la nota di Acque

Una serata e una notte intera senza acqua corrente a causa del maltempo. Questo il disagio dei residenti nella parte alta di San Miniato dopo i forti temporali che si sono abbattuti nella prima parte della giornata. Se nelle frazioni a valle i problemi hanno riguardato l'allagamento di scantinati, non sono mancati i problemi nel dopo-temporale per i residenti in collina. Con una nota Acque Spa spiega come si è concluso l'intervento questa mattina e quali problemi sono occorsi durante i tentativi di ripristinare la corrente idrica a tutte le utenze.

"A causa dell’ondata di maltempo, tra il pomeriggio di lunedì 23 e la mattina di martedì 24 settembre si sono presentati alcuni disagi nell’erogazione idrica nel Comune di San Miniato. In particolare, per problemi di alimentazione elettrica alle infrastrutture del gestore idrico, si sono verificate mancanze d’acqua a San Miniato centro storico.

In un primo momento, Acque ha sopperito al blackout elettrico - per cause come detto non imputabili al gestore idrico - con un generatore di emergenza al deposito di Poggio, dal cui funzionamento dipende anche il deposito di La Rocca. Una rimedio che ha funzionato per alcune ore, ma poi le interruzioni elettriche hanno avuto ripercussione anche sugli automatismi dei depositi, non garantendo il mantenimento dei normali livelli e causando il parziale svuotamento del deposito sulla Rocca, con conseguenti interruzioni idriche a San Miniato alta.

Dalle prime ore della mattina di martedì, i tecnici hanno condotto manualmente le attività presso i depositi, per poi occuparsi del ripristino degli automatismi. In seguito, una volta risolti i problemi di alimentazione elettrica, è servito del tempo per ripristinare il regolare servizio idrico, dovendo attendere il riempimento del deposito di La Rocca. In tarda mattinata l’acqua è progressivamente tornata presso tutte le utenze.

Il deposito del Poggio funziona tuttora grazie al gruppo elettrogeno di emergenza - un macchinario che inevitabilmente ha alcune ripercussioni dal punto di vista acustico - in attesa che il gestore elettrico risolva definitivamente i problemi sulla linea (questo dovrebbe avvenire nella giornata di domani, mercoledì 25 settembre). Fino ad allora dovrebbero comunque essere scongiurate nuove interruzioni idriche."

