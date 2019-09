Spacciava cocaina ed eroina in sedie a rotelle: arrestato

Nonostante la sua disabilità che lo costringe sulla sedia a rotelle, spacciava nel giardino del Porcinai ad Arezzo. L'uomo, di origini tunisine, classe 1975, pluripregiudicato per reati specifici, è stato arrestato ieri mattina dai carabinieri. È stato colto sul fatto dai militari mentre tentava di vendere droga ad alcuni tossicodipendenti del posto.

Alla vista dei militari, l’uomo ha cominciato ad agitarsi, per cui è stato fermato e portato in Caserma per un controllo più approfondito all’esito del quale è stato rinvenuto un involucro opportunamente occultato nella cavità rettale. All’interno del contenitore i militari operanti hanno rinvenuto 45 dosi di sostanza stupefacente, di cui circa 7 grammi di cocaina e 3 di eroina. Per l’uomo è scattato così l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato condotto in carcere alla Casa Circondariale di Arezzo.

