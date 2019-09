Speciale Infiorata per Leonardo, a Vinci protagonista anche Fucecchio

È ancora tempo per celebrare Leonardo da Vinci, nell'anniversario dei 500 anni della morte. Sabato 28 e domenica 29 settembre si terrà a Vinci in piazza del Castello una speciale Infiorata dedicata al Genio, che vedrà in prima fila pure la città di Fucecchio. Saranno i comuni dell'Associazione Nazionale Città dell'Infiorata i protagonisti della due giorni: oltre a Fucecchio e Vinci anche Bolsena (VT), Noto (SR), Poggio Moriano (RI), Gerano, Genzano e Genazzano (Roma).

Sarà realizzato un quadro a terra in piazza del Castello, inoltre sarà la prima Infiorata a Vinci. Saranno sei cerchi con tre metri di diametro ciascuno. Con i fiori freschi e secchi - o interi, a seconda delle tecniche - saranno celebrati e opere di Leonardo, con al centro lo stemma di Vinci. Il programma è ricco: il sabato parola agli amministratori alla Palazzina Uzielli e inizio della creazione del quadro, la domenica la celebrazione vera e propria e un concerto con l'Orchestra Popolare a Colori di Genazzano.

Antonella Gorgerino, consigliere fucecchiese con delega all'Infiorata, ha affermato: "Sarà un appuntamento che aumenterà il prestigio degli infioratori. Porteremo a Vinci una realtà importante. Circa una decina di persone per Fucecchio farà un quadro con 250 garofani e crisantemi per metro quadro". Il presidente Pro Loco Fucecchio Francesco Dei ha aggiunto: "Sarà una bella manifestazione, che ci prepara al 3 e 4 ottobre a Assisi in occasione del dono dell'olio per il patrono di San Francesco".

"Abbiamo grandi aspettative perché si creano vere e proprie opere d'arte", è quanto ha detto il vice sindaco vinciano Sara Iallorenzi, "Per noi avere un rosone così in centro è una bellissima opportunità. È qualcosa che incuriosisce, inoltre si possono vedere le varie splendide tecniche degli infioratori. La nostra idea è quella di far rimanere il rosone in piazza il più possibile, meteo permettendo. Leonardo non è un personaggio solo vinciano ma rappresenta tutti".

"Grazie a tutti gli appassionati questa arte sta prendendo campo. Siamo contenti di esserci e di aver girato il mondo con la nostra infiorata. Il nostro lavoro è quello di parlare coi vertici della Regione, perché stiamo un po' 'stretti' ora e l'ente deve capire che non rappresentiamo solo il nostro campanile" ha chiuso il sindaco fucecchiese Alessio Spinelli.

Gianmarco Lotti

