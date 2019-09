Svastica alla Loggia dei Lanzi, Bugli: "Gesto spregevole"

"La Toscana è terra di antifascismo e di pace, e condanna con forza il gesto spregevole di chi non solo danneggia il nostro patrimonio artistico, ma peggio ancora lo fa usando i simboli che appartengono agli anni più terribili della nostra storia e che non vorremmo mai più vedere". Così l'assessore alla presidenza della Regione Toscana Vittorio Bugli ha commentato la notizia della svastica che è stata incisa sulla pietra del basamento della Loggia dei Lanzi in piazza della Signoria a Firenze.

Soltanto poche settimane fa lo stesso simbolo è apparso sui gradini del Museo del Novecento. "Non si tratta di una bravata – prosegue - ma di un gesto che non possiamo tollerare in alcun modo. Non abbiamo dimenticato la vastità dell'offesa che il nazifascismo ha inflitto al nostro Paese, né il sangue versato da migliaia di civili e partigiani nella lotta contro gli oppressori. Forte è la nostra cura nel difendere i valori di pace, libertà e solidarietà, così come è costante il nostro impegno per diffondere una cultura della legalità, soprattutto tra i giovani".

Per l'assessore Bugli, che ha anche la delega per la sicurezza dei cittadini, "fondamentale sarà la visione delle immagini catturate dai sistemi di videosorveglianza ai fini delle indagini e dell'individuazione dei responsabili del gesto".

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze