Aima Empolese Valdelsa, successo per la Passeggiata della Salute

Sono state numerose le persone che hanno partecipato alla quinta edizione della “Passeggiata della Salute” lo scorso Sabato 21 Settembre organizzata da A.I.M.A. (Associazione Italiana Malattia di Alzheimer) sezione Empolese Valdelsa – Valdarno inferiore e dalla “Bottega della Salute” del Servizio civile Anci Toscana in collaborazione con il Borgo Pontormese, l’associazione sportiva Gumasio e l’Associazione Anna.

La passeggiata, il cui percorso di circa 6 chilometri si è sviluppato tra Pontorme, il Parco di Serravalle e “la Tinaia”, ha simboleggiato il cammino che A.I.M.A. si impegna a percorrere per far conoscere la malattia, per promettere alle persone malate di Alzheimer che non saranno lasciate sole e per aiutare i familiari a vivere assieme alle persone affette da demenza i momenti di gioia che la malattia ancora concede.

Per i 900 anni dall’incastellamento di Empoli la passeggiata ha visto anche la partecipazione della storica dell’arte Belinda Bitossi che ha illustrato ai partecipanti gli aspetti storico-artistici dell’oratorio della Compagnia di San Michele in Pontorme.

Gli organizzatori della “Passeggiata della Salute” ringraziano tutti coloro che hanno preso parte all’iniziativa.

Per restare aggiornati e per ulteriori informazioni potete seguire la pagina Facebook AIMA Empolese Valdelsa – Valdarno Inferiore e il profilo Instagram @aima.empoli.

Fonte: Aima - Ufficio stampa

