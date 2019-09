Pistoia Novecento 1900-1945, Annamaria Iacuzzi accompagna il pubblico

Domenica 29 settembre alle 16, un appuntamento particolare alla scoperta della mostra Pistoia Novecento 1900-1945, allestita nelle sale espositive di Palazzo de’ Rossi, in via de’ Rossi 26 a Pistoia.

La curatrice della mostra e storica dell’arte Annamaria Iacuzzi accompagnerà infatti il pubblico in un percorso che proporrà la lettura delle varie stagioni artistiche pistoiesi, con uno specifico approfondimento incentrato su due opere, giunte recentemente ad arricchire questa esposizione: questo allestimento temporaneo dedicato alla prima metà del Novecento pistoiese, infatti, si fregia di alcuni importanti prestiti da collezioni pubbliche e private che si alterneranno fino a maggio 2020.

Le due opere prese in esame, la Natura morta di Alfiero Cappellini dal Museo Civico di Pistoia, e l’Autoritratto di Egle Marini recentemente acquisito da Fondazione Caript, ben illustrano la peculiarità delle vicende artistiche della Scuola pistoiese attiva tra le due guerre, ma al tempo stesso ci consentono la lettura di aspetti intimamente legati alla vita privata degli artisti che, innanzi tutto, furono giovani dalle grandi speranze, mossi da autentica ispirazione, in un contesto storico che ancora lasciava sperare nel futuro.

La Natura morta, che entusiasmò Giovanni Michelucci al punto da conservarla tra le cose care di famiglia, ci restituisce il clima di disinteressato scambio che avvenne tra i protagonisti di quest’epoca; l’Autoritratto è un capolavoro di intensità introspettiva, grazie al quale la pittrice ci conduce nella sua intimità. Uno dei ritratti più intensi di questa stagione pittorica.

Ingresso e visita guidata € 7. L’iniziativa sarà replicata sabato 16 novembre alle ore 16.

La visita guidata a cura di Ginevra Ballati e Iacopo Cassigoli, prevista per sabato 28 settembre alle 16.30 a Palazzo Buontalenti in via de’ Rossi 7, indagherà invece la seconda parte della mostra Italia Moderna 1945-1975, la quale racconta un periodo di grande trasformazione, che ha portato l’Italia alla ribalta internazionale, dalla rinascita del boom economico alla contestazione giovanile e politica. Tante le opere esposte e gli artisti presenti, tra cui Castellani, Staccioli, Rotella, Schifano, Pascali, Kounellis, Boetti, Penone, Merz, Fabro, Pistoletto e molti altri.

Ingresso e visita guidata € 12.

0573 974267 – derossi@fondazionepistoiamusei.it - www.fondazionepistoiamusei.it

