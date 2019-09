Asd Nuoto Valdinievole, 4 atleti parteciperanno ai campionati europei

Quattro atleti dell'Asd Nuoto Valdinievole parteciperanno ai campionati europei di Salvamento che si disputeranno a Riccione dal 25 al 30 settembre. Grande soddisfazione per i ragazzi e per tutto lo staff dell'associazione sportiva dilettantistica valdinievolina il quale, da tanti anni, lavora e punta moltissimo sui giovani che, ogni stagione, conquistano molti successi e medaglie a livello regionale e nazionale. In terra romagnola i 4 atleti saranno guidati dall'allenatore Carlo Bernava. Irene Martino (2002) di Chiesina Uzzanese disputerà in vasca le gare dei 200 metri superlifesaver, 100 metri manichino pinne e torpedo e nei 100 metri trasporto manichino con pinne ed in mare gareggerà nel frangente e tavola. Stesse prove per Alessandro Lucchesi Bicchielli (2001) di Marliana che in mare affronterà anche la gara delle bandierine sulla spiaggia. Gaia Parlanti (2001) di Pieve a Nievole scenderà in vasca per i 50 metri trasporto manichino, 100 metri trasporto manichino pinne e torpedo, 100 trasporto manichino con pinne ed in mare sarà protagonista nei 90 metri sprint e nella tavola. Michelle Petruzzelli (2002) di Pieve a Nievole farà in vasca i 50 metri trasporto manichino, 100 trasporto manichino con pinne e torpedo, 200 superlifesaver mentre in mare proverà a dare il massimo nei 90 sprint, tavola e bandierine sulla spiaggia. Nell'ultima stagione agonistica, ai campionati regionali giovanili sia invernali che estivi, agli assoluti ed al campionato italiano in vasca ed in mare, i 4 portacolori del Nuoto Valdinievole hanno collezionato molti podi, medaglie e piazzamenti di rilievo ed in particolar modo le due medaglie di bronzo centrate da Lucchesi Bicchielli nella gara delle bandierine sulla spiaggia ai campionati italiani giovanili in mare e dalle tre ragazze nella staffetta 4x25 trasporto ai campionati italiani giovanili in vasca.

