Avis Pontedera, premiati i donatori 'forti'

Domenica 29 settembre 2019 avrà luogo la 37° festa dell’Avis di Pontedera. I donatori di sangue dell’AVIS si ritroveranno per stare insieme un giorno ma anche riflettere sul significato di un gesto semplice, donare il sangue, ma importante per alcune persone.

Dice Stefano Tognarelli, Presidente AVIS Pontedera “Donare è semplice e non porta via molto tempo: fatta la prima visita, a tutela del donatore, basta recarsi a digiuno presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale Lotti, esibire la tessera sanitaria e compilare i moduli obbligatori; poi si procederà alla misurazione dell’emoglobina. Solo dopo una visita preliminare il medico darà o meno il via alla donazione. E’ anche un modo anche per tenersi sottocontrollo. Infatti, anche statisticamente, i donatori sono le persone in cui si scopre precocemente se sono affetti da malattie importanti.”

E Luciano Franchi, Vicepresidente Regionale AVIS Toscana ribadisce che “Il sangue è un importantissimo tessuto non riproducibile in laboratorio che può salvare la vita di molte persone. La credibilità di una associazione si basa sul suo operato, sulla presenza nel territorio, sulle molteplici attività svolte per sensibilizzare e promuovere il senso della donazione. Sicuramente l'AVIS Comunale di Pontedera e in particolare i suoi donatori hanno solide basi e sono esempio tangibile di abnegazione e volontariato.”

I numerosi eventi che hanno visto l'AVIS Pontedera protagonista mettono in evidenza lo spirito associazionistico di una comunità in continuo fermento; le presenze in ogni manifestazione garantite dai volontari dell'AVIS mostrano lo spirito collaborativo di un gruppo che vive il territorio e per il territorio.

L’AVIS Comunale di Pontedera infatti si prodiga non solo nel campo specifico quello della donazione di sangue e plasma ma attraverso una attività che la vede in prima linea con gli studenti maggiorenni delle scuole di Pontedera e sempre più spesso i suoi volontari si mettono a disposizione per corse podistiche e ciclistiche e attraverso la presenza nei campi scolastici estivi.

Quello dell’Avis sul territorio comunale di Pontedera, è un impegno costante che va avanti dall’ormai lontano 1982. Ben 37 anni di attività di sensibilizzazione e promozione della donazione del sangue, che come ogni anno vengono festeggiati in grande stile. Circa 150 persone, tra donatori, familiari e simpatizzanti, si ritroveranno a pranzo presso il Ristorante Oasi al Lago a San Donato per la festa dell’associazione. Durante il pranzo saranno premiati i donatori che entro il 31 agosto 2019 hanno effettuato la prima donazione oppure hanno raggiunto altri significativi traguardi.

L’elenco dei premiati:

Prima Donazione:

Arrighi Massimiliano, Benvenuti Barbara, Bertelli Daniela, Bimbi Gianni, Brunelli

Massimiliano, Caldaronello Veronica, Calvano Chiara, Casalini Maurizio, Cecchetti Gian Maria,

Chiarugi Samuele, Ciardelli Roberta, Cini Samuele, Ciotola Gennaro, Colombini Ilaria, Compare

Marco, De Lucia Lorenzo, Di Profio Nicolò, Federico Francesca, Fohamy Essadiq, Fontana

Francesca, Fulceri Valentina, Furfari Francesco, Ghannam Meryem, Grotta Michele, Gulino

Vanessa Rosalia, Ivashchenko Lyubov, La Motta Giuseppe, Luperini Laura, Marchi Solange,

Mariannini Giorgio, Mazzei Martina, Monetti Leonardo, Rossi Maurizio, Rustani Ferizako,

Salvadori Luca, Sauchelli Mauro, Silvestri Rosa, Soldani Valter, Stefanelli Sara, Turini Antonio,

Tuzzeo Giuly, Zerboni Lucrezia

8 donazioni – medaglia di rame

Andrioletti Luigi, Aversa Gessica, Bacchereti Marta, Baldussi Emanuele, Baroni Marco,

Benedetti Tania, Bini Donatella, Chetoni Matteo, Contorno Salvatore Santo, Deri Lisa, Edbiri

Abdelhakim, Fadda Francesco, Farnesi Enrico, Ferretti Matteo, Fragale Riccardo, Gronchi Ivo,

Grossi Cristian, Iacopini Massimo, Itri Stefano, Jamaai Mohamed, Lami Federica Irene, Maffei

Anna, Manno Jessica, Messina Manuel, Mosti Rebecca, Piccinetti Stefano, Rindone barbara,

Senesi Francesco, Solomita Ottavia, Tampucci Federico, Toncelli Isabella, Vegni Simone

16 donazioni – medaglia d’argento

Arrighi Paola, Becherini Massimo, Biondi Marco, Caciagli Giancarlo, Cecchetti Manuel, Cocilova

Leonardo, D’Angelo Massimo, Daini Luca, Ferrucci Walter, Filidei Patrizia, Grassi Gianfranco,

Guidi Ermelinda, Ianniello Lorenzo, Marrucci Alessio, Mataresi Alberto, Montagnini

Alessandro, Orsini Cinzia, Papucci Lido, Profeti Davide, Scarcella Giovanni

36 donazioni – medaglia d’argento dorato

Cigni Mauro, Mariancini Graziano, Orlando Barbara, Vagelli Alessio , Vignoli Marco, Zingoni Davide

50 donazioni – medaglia d’oro

Pasco Angela

Programma dettagliato:

10:45 - ritrovo presso la Chiesa Dei Cappuccini in via Diaz per la Santa Messa in memoria dei

donatori defunti e la benedizione dei labari.

12:00 - trasferimento presso il ristorante L’Oasi Del Lago a San Donato, Santa Maria a Monte

(PI).

12:30 - Interventi presso il ristorante L’Oasi Del Lago di:

Presidente Avis comunale Pontedera

Sindaco di Pontedera Matteo Franconi

Rappresentante del Centro Trasfusionale dell’’Ospedale Lotti di Pontedera

13.00 – Pranzo Sociale presso il Ristorante “Oasi al Lago” a San Donato (Santa Maria a Monte);

durante il pranzo saranno premiati i donatori e sarà effettuata una lotteria di sostegno all’Avis

di Pontedera.

Fonte: Avis Pontedera

