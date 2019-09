Beni immobili: asta della Provincia per la vendita

E’ un piano di vendita da quasi 4 milioni di euro quello predisposto dalla Provincia di Massa-Carrara per il 2019: sul sito della Amministrazione Provinciale è stato pubblicato l’avviso di asta pubblica per un totale di 15 beni immobili fissando le cifre base a rialzo.

L’asta è stata fissata per il 22 ottobre, alle ore 15, sulla base di offerte segrete da presentare entro le ore 12 del 21 ottobre 2019.

L’avviso e la modulistica sono disponibili sul sito www.provincia.ms.it

Di seguito l’elenco dei beni e l’importo a base dell’asta.

Bene n. 1 – Unità immobiliare denominata “ Ex Sede distaccata della Provincia” in Via Cavour, 17 a Massa (MS) – 2 Lotti

Complesso immobiliare, costituito da unità immobiliari con diverse destinazioni d’uso: non residenziale e residenziale

LOTTO 1: 800.000,00

LOTTO 2: 240.000,00

Bene n. 2 – Immobile denominato “Ex Provveditorato” – in Via Marina Vecchia 72 a Massa euro 1.000.000,00

Bene n. 3 – Immobile denominato “Ex casa Caserma dei Carabinieri” - in Via Farini a Carrara (MS) lotto Unico Euro 450.000,00

Bene n. 4 – Immobile denominato “Ex casa cantoniera” Loc. Tavernelle - Licciana Nardi Euro 50.000,00

Bene n. 5 – Immobile denominato “Ex casa cantoniera” Loc. Filetto- Villafranca (MS) euro 65.000,00

Bene n. 6– N. 2 terreni limitrofi lungo la S.P. 28 in località Bagnone (MS) lotto unico euro 8.800,00

Bene n. 7 – Immobile denominato “Ex Caserma Forestale” in Via Roma a Comano (MS) lotto unico euro 12.150,00

Bene n. 9 - terreno lungo la SS 62 della CISA euro 10.880,00

Bene n. 10 – Immobile denominato “Ex Caserma Carabinieri” in Via Cocchi a Pontremoli euro 350.000,00

Bene n. 11 – Immobile denominato “Ex istituto scolastico Marello” in Via Cocchi a Pontremoli euro 250.000,00

Bene n. 12 – Immobile denominato “Ex Caserma Carabinieri” in Via Stretta, 107 a Fivizzano (MS) euro 100.000,00 (Centomila/00).

Bene n. 13 – Ex Casa cantoniera Fivizzano euro 40.000,00

Bene n. 14 – Fabbricato in loc. Bergondola – Mulazzo (MS) euro 100.000,00

Bene n. 15 – Terreni in loc. Irola – Villafranca Lunigiana (MS)

euro 190.710,00

Fonte: Ufficio Stampa

