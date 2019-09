Una bici per una dose di cocaina: denunciato pusher a Firenze

Si sono passati di mano una bicicletta nera da passeggio in cambio di una dose di cocaina, ma sono stati subito fermati dagli Agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Rifredi, impegnati in questi giorni in una serie di sevizi di contrasto agli stupefacenti tra piazza San Jacopino e Via di Novoli.

L’episodio è avvenuto lunedì scorso, intorno alle 18.30, nei giardini di via Valdarno dove la Polizia di Stato ha colto sul fatto pusher ed acquirente.

Il primo, un cittadino marocchino di 27 anni, è stato denunciato per spaccio, mentre l’altro, un 43enne originario della Sicilia, segnalato quale assuntore.

Oltre alla droga appena venuta, circa mezzo grammo di cocaina, la polizia ha sequestrato anche la bicicletta utilizzata come mezzo di scambio, ovvero come oggetto del baratto.

Sempre nell’ambito dei servizi antidroga, un’ora prima, gli uomini del Commissariato di Rifredi avevano già denunciato un altro pusher sorpreso all’opera in via Baracchini.

Anche quest’ultimo, un cittadino marocchino di 32 anni, è stato denunciato per aver spacciato di una dose di cocaina, mentre il suo cliente, un pisano di 46 anni, è stato segnalato per detenzione per uso personale di sostanza stupefacente.

