Cane aggredisce donna, guardia giurata spara in aria per liberarla

Ieri sera, intorno alle 18:00 circa, le Volanti della Polizia di Stato e la Polizia Municipale, sono intervenute al parco di Sant’Anna in quanto un cane di grossa taglia, un dogo argentino, mentre vagava liberamente, ha aggredito un altro cane che passeggiava al guinzaglio della padrona.

La donna, di 48 anni, nel cercare di difendere il proprio cane dall’aggressione, è caduta per terra e, mentre teneva in braccio il proprio animale, il dogo argentino a cavalcioni su di lei cercava di strapparglielo dalle mani a morsi.

Nel panico generale, una Guardia Giurata, libera dal servizio, ha tentato di liberare la donna dalla morsa del grosso molosso. In un primo momento urlando, poi prendendo a calci il cane, ma invano vista la stazza, fino a quando con sangue freddo ha deciso di esplodere in aria un colpo di pistola. L’esplosione del proiettile ha finalmente spaventato il dogo, che si è staccato dalla signora ed è stato tenuto a bada dalla guardia giurata fino a quando non è giunto il padrone del cane.

Non appena è stato esploso il colpo di pistola che ha salvato la donna, mentre l’uomo si frapponeva tra la signora e il dogo argentino, la malcapitata si è allontanata immediatamente, portando il suo cane dal veterinario per le cure mediche.

Nonostante, infatti, anche lei avesse riportato delle ferite alle braccia, il suo primo pensiero è stato quello di medicare il proprio cane che aveva riportato ferite più profonde. Solo dopo aver curato il cagnolino, la donna si è recata presso il pronto soccorso, dove è stata medicata alle braccia ed ha riportato una prognosi di 10 giorni.

Nei confronti del possessore del dogo argentino, un cubano di 30 anni, che si è giustificato dicendo che il cane è sfuggito mentre sua madre apriva la porta di casa per andare al lavoro, la Polizia Municipale sta procedendo per le sanzioni amministrative concernenti il regolamento comunale convivenza uomo-animali e per quanto riguarda il codice penale in tema di omessa custodia di animali.

Lo stesso uomo, che aveva in custodia il cane, ma nega che sia di sua proprietà, è stato denunciato dalla Polizia di Stato per lesioni colpose.

