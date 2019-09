Coast to coast musicale da Los Angeles a Montemurlo, grande musica in Villa Giamari

La grande musica sabato 28 settembre ore 21,15 ritorna nel parco di Villa Giamari (piazza Don Milani, 1- Montemurlo) con “Coast to Coast musicale da Los Angeles a Montemurlo”. Al salire sul palco l'artista amaericano David Joyce, cantante, tastierista, compositore e vincitore di un Grammy Award, che approda a Montemurlo per proporre al pubblico il meglio del suo back ground musicale e delle sue esperienze artistiche. Insieme a Joyce due artisti toscani con cui lavora da anni: il chitarrista fiorentino Luigi Gagliardi, che da decenni spazia con grande sapienza in svariati stili musicali attraversando il pop, il jazz, il rock fino al latin, e la cantante pratese Sara Ruoti che da oltre 20 anni si esibisce in teatri e locali con i suoi progetti musicali. Il loro repertorio, dai connotati fortemente internazionali, sarà arricchito dai loro personali arrangiamenti e da rivisitazioni, e include, solo per citare alcuni esempi, brani di Stevie Wonder, Burt Bacharach, Nicola Piovani,Amy Whinehouse,Paolo Conte ; un imperdibile viaggio musicale “coast to coast”dagli Usa fino all’Italia.

«L'incantevole cornice del parco di Villa Giamari ancora una volta ospita un grande evento musicale.- commenta l'assessore alla cultura del Comune di Montemurlo, Giuseppe Forastiero – Un'occasione imperdibile per trascorrere una serata piacevole in compagnia delle più belle canzoni che hanno fatto la storia della musica degli ultimi decenni »

David Joyce è un versatile e affermato musicista, cantante, tastierista, compositore e arrangiatore dell'area di Los Angeles. Ha collaborato in studio e dal vivo con alcuni dei più noti musicisti pop, rock e jazz tra i quali Burt Bacharach, Natalie Cole, Neil Young, Elvis Costello, Frank Sinatra, Joe Cocker, U2, Brian May, Ray Charles e molti altri. Collabora attivamente da alcuni anni con il Tuscan Institute of Music and Art di Firenze con cui ha partecipato alla realizzazione di seminari di musica moderna (Tuscany Vocal Seminar, Vocal Stage, Piano-Keyboard seminar). E’ attualmente membro stabile, come tastierista, della band di Burt Bacharach. E’ direttore del Vocal Department della Los Angeles Music Academy.

In caso di maltempo il concerto si sposterà al Centro culturale la Gualchiera (via del carbonizzo 9-11 ) Per maggiori informazioni si può chiamre l'ufficio cultura tel. 0574-558567. La serata è a ingresso libero e gratuito.

