Commissione Controllo e Garanzia a Santa Croce, Valentina Fanella presidente

Ieri 24 settembre si è riunita presso il Comune di Santa Croce sull’Arno la Commissione Consiliare di Controllo e Garanzia alla quale è demandato il controllo politico sui risultati dell’amministrazione e la verifica sull’attività di governo, sulla programmazione e sulla pianificazione delle attività, sui risultati e sugli obiettivi raggiunti.

La commissione - composta dai membri elettivi Alessandro Lambertucci, Vincenzo Oliveri e Valentina Fanella per il Gruppo Consiliare "Per un'altra Santa Croce", Ivetta Parentini e Alessio Silvestri per il Gruppo Consiliare "Partito Democratico" e Elisa Bertelli per il Gruppo Consiliare "Sinistra Santa Croce" - ha espresso al suo interno il suo Presidente nella persona della consigliera Avv. Valentina Fanella.

Fonte: Gruppo consiliare "Per un'altra Santa Croce"

