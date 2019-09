Il cuore di Leonardo, il progetto Una Goccia Onlus presentato in Consiglio regionale

L’anno dedicato al cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci ha dato ispirazione ad un'iniziativa speciale che unisce cultura, storia e solidarietà: “Il Cuore di Leonardo”. Il progetto vede unirsi in una sorta di gemellaggio otto associazioni e Onlus attive sul territorio toscano nell'ambito sociale che insieme porteranno in tour uno spettacolo teatrale itinerante dedicato al genio fiorentino, raccogliendo in ogni tappa contributi per finanziare attività solidali.

Il progetto sarà presentato in una conferenza stampa domani, giovedì 26 settembre alle 12, nella sala Gonfalone del palazzo del Pegaso (via Cavour 4, Firenze). Interverranno il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani, la consigliera regionale Alessandra Nardini, il presidente dell’associazione UnaGoccia Onlus, Moravio Rossi, in rappresentanza delle associazioni partecipanti, il sindaco di Castelfranco di Sotto Gabriele Toti, in rappresentanza dei Comuni coinvolti, e il regista e coautore del testo teatrale “Leonardo e la magia del tempo”, Cristian Messina.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana

