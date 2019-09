DaTE, successo per l'evento dedicato all'occhialeria del futuro

Si è conclusa la 7^ edizione – la quarta a Firenze – del DaTE, l’evento dedicato all’occhialeria del futuro. Confermate le aspettative degli organizzatori, con una partecipazione di professionisti e buyer selezionati venuti a conoscere le novità del settore per diversificare la propria offerta al consumatore finale, puntando sul design e l’avanguardia. In aumento la presenza di stranieri e premiante l’attenta selezione dei 121 espositori: tra gli stand si è vista molta ricerca e innovazione, un’attenzione alla sostenibilità e ai materiali ma anche sperimentazione nelle forme e nel colore.

Visitatori ed espositori hanno animato l’evento anche attraverso i canali social: nei tre giorni di fiera sono state più di 100mila le visualizzazioni ai contenuti e oltre 43mila le persone raggiunte su Facebook e Instagram. Molto sentita in questa edizione la partecipazione degli utenti, che hanno prodotto solo su Instagram oltre 3mila contenuti tra storie e feed, usando gli hashtag ufficiali della manifestazione.

Parallelamente all’evento b2b che si svolge ogni anno in autunno, per il prossimo anno DaTE ha deciso di intraprendere anche un nuovo percorso, organizzando un incontro internazionale nella primavera 2020 a Milano in cui si parlerà di cultura attorno al mondo dell’eyewear.

“La volontà è dare vita a un momento di scambio di idee su design, innovazione, tecnologia nell’ambito dell’occhialeria. Un cantiere in cui riunire esperti e tecnici del settore per condividere spunti e novità sull’occhiale come oggetto sociale, culturale e accessorio, lasciando fuori l’aspetto commerciale” ha commentato il Presidente di DaTE Giovanni Vitaloni.

L'appuntamento per il prossimo anno è dal 19 al 21 settembre 2020.

