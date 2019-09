Fridays For Future: corteo in centro, attenzione ai disagi alla circolazione

Venerdì 27 settembre è in programma la manifestazione con corteo promossa dal movimento “Fridays For Future-Sciopero per il clima” in occasione della terza mobilitazione mondale. Il concentramento è previsto dalle 9 in piazza Santa Maria Novella e alle 10 è prevista la partenza del corteo sul percorso che si sviluppa in via dei Fossi, piazza Goldoni, via della Vigna Nuova, via degli Strozzi, piazza della Repubblica, via Calimala, via Porta Rossa, via della Condotta, via della Farine, piazza Signoria, via dei Gondi, piazza San Firenze, via del Proconsolo, piazza Duomo, via Martelli, via Cavour, piazza San marco e arrivo in piazza Santissima Annunziata. Fino alle 16 attenzione ai disagi alla circolazione e alle deviazioni del trasporto pubblico. Per info: www.ataf.net

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

