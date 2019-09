Informiamo i cittadini della zona del Galluzzo nel Comune di Firenze che causa guasto sulla rete idrica di via delle Bagnese nelle prossime ore potranno registrarsi forti abbassamenti di pressione e mancanze d’acqua nella porzione della località sul lato di via Senese più vicino al confine con il Comune di Scandicci. I nostri tecnici sono già intervenuti per l’intervento di riparazione.

Il ritorno della normale erogazione è prevista per la tarda serata.

Fonte: Publiacqua Spa

